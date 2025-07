Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo liên quan đến thiệt hại do mưa bão gây ra. Theo đó, tính đến nay, mưa lớn kèm theo dông lốc khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng. Trong đó có 1 người chết và 4 người bị thương do cây đổ đè trúng người.

Nạn nhân tử vong là ông Vương Thanh L. (SN 1966, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An). Trước đó, khoảng 19h tối 19/7, ông L. ra gần gốc cây phượng để đưa bò vào chuồng. Thời điểm này xuất hiện mưa to, kèm gió lớn, cành cây phượng bị gãy rơi trúng người, khiến ông L. tử vong.

Ngoài ra, mưa to kèm theo giông lốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng khiến nhiều cây xanh gãy đổ, đè trúng khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em, gồm Nguyễn Tấn D., Nguyễn Thái K. (cùng SN 2012, trú xã nghĩa Hưng). Em D. và T. trên đường đi qua địa phận xóm Tân Thịnh, xã Nghĩa Hưng thì bị cây bên đường gãy đổ, đè trúng người.

Mưa to kèm theo gió lớn khiến nhiều cây xanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An gãy đổ. Ảnh: CTV

Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh này, tính đến nay, toàn tỉnh có 357 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lớn.

Để chủ động ứng phó với mưa bão, UBND tỉnh Nghệ An đã có các văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, triển khai các phương án ứng phó kịp thời.

Theo đó các địa phương khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu; sẵn sàng phương án sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Các lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp cây đổ, sửa chữa tạm thời nhà cửa, khôi phục sản xuất.