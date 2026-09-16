Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức khởi động Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2026–2027.

Cột mốc “30 trường – 1 triệu hộp sữa” càng thêm ý nghĩa khi gắn với hành trình 30 năm hình thành và phát triển của Vinasoy, tiếp nối cam kết theo đuổi những giá trị tốt đẹp từ dinh dưỡng thực vật cho cộng đồng.

Dưỡng chất lành từ đậu nành – Nền tảng cho dinh dưỡng học đường

Không chỉ giàu đạm thực vật chất lượng cao, đậu nành còn cung cấp chất béo không bão hòa, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Từ những năm 2000, sữa đậu nành đã được lựa chọn làm sản phẩm khẩu phần trong chương trình Dinh dưỡng học đường do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hợp tác cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai.

Tiếp nối nền tảng đó, Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Vinasoy đã phát triển Chương trình “Sữa đậu nành học đường”, bền bỉ đưa nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành đến với học sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức khởi động Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2026–2027

Thực tế triển khai năm học 2025–2026, chương trình đã trao 948.048 hộp sữa Fami Canxi đến 15.724 học sinh tại 32 trường thuộc Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lai Châu. Những kết quả theo dõi trong quá trình triển khai cho thấy chương trình đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc bổ sung dinh dưỡng và đời sống học đường của các em.

Những thay đổi tích cực bắt đầu từ giờ uống sữa

Kết quả theo dõi cân đo từ Hội Chữ thập đỏ tại địa phương qua các giai đoạn triển khai cho thấy cân nặng trung bình của học sinh tăng từ 500 g đến 1,2 kg, chiều cao cải thiện từ 1,5 đến 2 cm. Bên cạnh đó, thầy cô tại các điểm trường cũng ghi nhận các em đến lớp đều đặn hơn, tập trung hơn trong giờ học và tích cực hơn trong các hoạt động học tập, vui chơi.

“Mỗi ngày đến trường với các em thực sự là một ngày vui vì được học tập, được chơi đùa và được chăm sóc dinh dưỡng cùng bè bạn.”, Thầy Trần Văn Bổng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Than (Lai Châu).

Bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất, những giờ uống sữa còn được kết hợp với các hoạt động hướng dẫn học sinh rửa tay trước khi uống, thu gom và xếp gọn vỏ hộp sau khi sử dụng. Từ đó, một hoạt động dinh dưỡng dần trở thành cơ hội để các em thực hành những thói quen lành mạnh và ý thức bảo vệ môi trường.

“Chương trình không chỉ mang đến những hộp sữa Fami thơm ngon, mà còn giúp học sinh bồi dưỡng thêm kỹ năng sống, kỹ năng trao nhận, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng bảo vệ môi trường; mang đến bài học về sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia.”, Cô giáo Nguyễn Thị Hà, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Kỳ (Quảng Ngãi).

Đó cũng là cách chương trình hiện thực hóa thông điệp “Trao dưỡng chất lành, gieo mầm tương lai xanh”, bắt đầu từ một phần dưỡng chất được bổ sung mỗi ngày, rồi từng bước hình thành những thói quen tốt trong học tập và sinh hoạt. Tại lễ khởi động, đại diện Vinasoy cũng đã trao tặng các suất học bổng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh Quảng Ngãi, tiếp thêm động lực giúp các em vững bước đến trường.

Những suất học bổng được trao tại lễ khởi động, tiếp nối hành trình “Trao dưỡng chất lành, gieo mầm tương lai xanh” đến với học sinh

30 trường – 1 triệu hộp sữa: Nối dài hành trình dưỡng chất lành

Bước sang năm học 2026–2027, bên cạnh 3 tháng cấp phát sữa miễn phí tại 30 trường tiểu học, chương trình mở rộng các hoạt động giáo dục thói quen sống khỏe với Ngày hội Dưỡng chất lành và cuộc thi sáng tạo “Chiếc vỏ xinh kỳ diệu”. Công tác theo dõi chỉ số thể trạng và tỷ lệ chuyên cần cũng được tăng cường nhằm ghi nhận cụ thể hơn những chuyển biến tích cực tại từng nhà trường.

Khẳng định vai trò kết nối nguồn lực xã hội, ông Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ: “Chương trình ‘Sữa đậu nành học đường’ cho thấy khi các nguồn lực xã hội được kết nối và triển khai đúng cách, sự hỗ trợ dành cho trẻ em có thể tạo ra những giá trị thiết thực và lâu dài. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đồng hành, chính quyền địa phương và nhà trường để chương trình được triển khai đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả.”

Đại diện Vinasoy trao tặng 1,2 tỷ đồng tại lễ khởi động Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2026–2027, góp phần tiếp thêm nguồn lực chăm lo dinh dưỡng và hỗ trợ học sinh

Cột mốc “30 trường – 1 triệu hộp sữa” là một dấu mốc ý nghĩa, ghi dấu 30 năm hình thành và phát triển của Vinasoy. Từ nguồn dưỡng chất lành từ đậu nành, hành trình ấy sẽ tiếp tục được vun đắp bằng những nỗ lực bền bỉ, để mỗi ngày đến trường của các em có thêm sức khỏe, thêm niềm vui và thêm những mầm xanh cho tương lai.

(Nguồn: Vinasoy)