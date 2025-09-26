Bông gì không mọc trên cây? Đáp án: Bông tai Bông tai là một món đồ trang sức được gắn vào tai. Chất liệu bông tai có thể được chế tác từ các kim loại quý (vàng 9999, bạc, platinium…), hợp kim, đá, ngọc để mang tới những giá trị và kiểu cách riêng. Nhiều người cho rằng bông tai là cách gọi khác của khuyên tai, tuy nhiên khuyên tai thường để chỉ các loại trang sức đeo tai cần xỏ lỗ còn bông tai thì ngoài đeo có thể kẹp, móc lên vành tai.

Con gì càng chạy nhanh càng đứng yên? Đáp án: Con quay Con quay là món đồ chơi dân gian quen thuộc nhưng lại chứa nhiều điều thú vị về cả văn hóa, khoa học và giải trí. Con quay trong văn hóa là một loại đồ chơi cổ xưa đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước trong nhiều nền văn hóa Á - Âu. Ở Việt Nam, nhiều vùng còn coi con quay là trò chơi gắn liền với tuổi thơ để rèn luyện sự khéo léo và kiên nhẫn. Trong khoa học, con quay quay càng nhanh càng giữ được thăng bằng nhờ mô - men quán tính. Đây là cơ sở của các thiết bị hiện đại như con quay hồi chuyển trong máy bay, tàu vũ trụ, điện thoại thông minh. Con quay có thể nghiêng nhưng không đổ ngay còn tạo ra hiệu ứng vật lý thú vị mà học sinh thường được minh họa trong bài về động lực học. Ngày nay, ngoài con quay gỗ truyền thống, có rất nhiều loại con quay khác như quay phát sáng, spinner tạo thành trào lưu toàn cầu. Con quay còn được quảng bá như một món đồ giúp giảm căng thẳng, rèn tập trung.

Xe gì không bao giờ giảm? Đáp án: Xe tăng Xe tăng là một trong những phương tiện quân sự nổi tiếng có nguồn gốc từ năm 1916. Khi Anh chế tạo những chiếc xe tăng đầu tiên trong Thế chiến I, họ dùng từ “tank” (cái bồn nước) để giữ bí mật, khiến đối phương nghĩ đây chỉ là thùng chứa nước di động. Xe tăng Mark I của Anh xuất hiện lần đầu ở Somme (Pháp, 1916) là chiếc xe tăng chiến đấu đầu tiên được sử dụng, tạo bước ngoặt trong chiến tranh. Xe tăng Panzer VIII Maus của Đức Quốc Xã (Thế chiến II) 188 tấn là xe tăng nặng nhất từng chế tạo. Tuy nhiên nó quá nặng để thực sự hiệu quả nên chỉ có vài nguyên mẫu được sản xuất. Xe tăng T-34 (Liên Xô) được mệnh danh là xe tăng có ảnh hưởng lớn nhất Thế chiến II nhờ giá rẻ, dễ sản xuất và hiệu quả chiến đấu cao. Tại Việt Nam, hình ảnh xe tăng 390 và 843 của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam húc đổ Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 đã trở thành biểu tượng ngày thống nhất đất nước. Hình ảnh xe tăng quân sự T-90 của binh chủng Tăng thiết giáp Việt Nam trưng bày tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội) vào tháng 9/2025.

Cầu nào không bắc qua sông? Đáp án: Cầu chì Cầu chì là “người gác cổng” trong hệ thống điện: khi dòng điện vượt quá mức an toàn, dây chì bên trong nóng chảy và ngắt mạch, bảo vệ thiết bị khỏi cháy nổ. Đây là thiết bị bảo vệ rẻ nhất nhưng hiệu quả, vẫn được dùng song song với các aptomat (CB). Cầu chì được Thomas Edison giới thiệu năm 1890 để bảo vệ hệ thống dây điện trong bóng đèn sợi đốt. Từ đó đến nay, cấu tạo cơ bản gần như không đổi: một dây kim loại dễ nóng chảy đặt trong ống bảo vệ. Dây chì thường làm bằng hợp kim chì - thiếc - kẽm, được tính toán để nóng chảy ở mức dòng điện nhất định. Khi cầu chì “đứt”, mạch điện bị ngắt, tránh dòng điện quá tải gây hư hại. Đây là ứng dụng điển hình của hiện tượng Joule - Lenz (nhiệt lượng tỏa ra khi dòng điện chạy qua vật dẫn). Có nhiều loại cầu chì: cầu chì sứ trong gia đình, cầu chì ống thủy tinh trong điện tử, cầu chì cao áp dùng trong trạm biến áp. Ở Việt Nam, đặc biệt tại nông thôn, hình ảnh “hộp cầu chì” bằng sứ là ký ức quen thuộc, thường gắn ở cột điện trước nhà.

Con gì đi thì nằm, đứng cũng nằm, ngồi vẫn nằm? Đáp án: Con rắn Một vài sự thật thú vị về rắn có thể bạn chưa biết: Số loài phong phú: Trên thế giới có hơn 3.000 loài rắn, sống ở nhiều môi trường khác nhau: rừng, sa mạc, biển, thậm chí có loài thích sống ở vùng lạnh. Không có chân nhưng di chuyển rất linh hoạt: Rắn dùng những vảy bụng kết hợp với cơ thể xoắn để trườn, leo. Một số loài còn "bay" được bằng cách vươn thân ra từ cao rồi lượn xuống (như rắn bay ở các khu rừng nhiệt đới). Khứu giác đặc biệt: Rắn dùng lưỡi chia đôi để thu nhận mùi từ không khí rồi chuyển vào bộ phận Jacobson để "ngửi". Vì vậy, việc rắn lè lưỡi không phải là để đánh giá nguy hiểm trước mắt mà để nhận diện môi trường. Rắn không chớp mắt: Thay vì có mí mắt, mắt rắn được bảo vệ bởi một lớp vỏ trong suốt, giống như một "kính chắn", giúp mắt không bị bụi đất hay tạp chất làm hại. Thích nghi linh hoạt với thức ăn: Tùy loài, rắn có thể ăn các con nhỏ như chuột, chim, cua, cá, hoặc với loài lớn hơn thì có thể nuốt con vật có kích thước lớn hơn cơ thể mình. Họ xương hàm và cấu trúc của miệng rất đặc biệt để có thể mở rộng. Rắn lột da nhiều lần: Khi rắn lớn lên, da cũ trở nên chật, mờ, hư, nó sẽ lột lớp da bên ngoài để thay bằng lớp mới sáng bóng hơn. Vai trò sinh thái quan trọng: Rắn giúp kiểm soát số lượng chuột, sâu bọ - qua đó có lợi cho nông nghiệp; đồng thời là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn của tự nhiên. Biển cảnh báo màu sắc: Một số loài rắn có màu sặc sỡ - đó là hình thức thông báo "đừng đến gần" với các loài săn mồi, vì có thể trúng độc hoặc nguy hiểm. Rắn hổ mang ở trại rắn Đồng Tâm - trại rắn lớn nhất Việt Nam

Quần gì không ai mặc? Đáp án: Quần đảo Một vài thông tin có thể bạn chưa biết về các quần đảo ở Việt Nam và trên thế giới: Đất nước Indonesia có thể coi là quần đảo lớn nhất thế giới, với hơn 17.000 đảo lớn nhỏ, trải dài trên diện tích khổng lồ. Quần đảo Maldives ở Ấn Độ Dương là quốc gia quần đảo thấp nhất thế giới, độ cao trung bình chỉ khoảng 1,5m so với mực nước biển. Java (Indonesia) là hòn đảo đông dân nhất thế giới, với hơn 140 triệu người, đông hơn cả dân số nhiều quốc gia. Ngược lại, có những quần đảo gần như không có người ở, như quần đảo Svalbard (Na Uy), nơi chủ yếu có gấu Bắc Cực sinh sống. Quần đảo Galápagos (Ecuador) nổi tiếng nhờ chuyến nghiên cứu của Charles Darwin, từ đó ra đời thuyết tiến hóa. Quần đảo Ryukyu (Nhật Bản) từng là một vương quốc riêng biệt trước khi sáp nhập vào Nhật, với văn hóa và ngôn ngữ riêng. Quần đảo Philippines có hơn 7.600 đảo, nhiều đảo chưa có người sinh sống, với cảnh quan nguyên sơ và đa dạng sinh học hiếm có. Quần đảo Hawaii (Mỹ) hình thành hoàn toàn từ núi lửa dưới biển, hiện nay vẫn còn hoạt động, tạo ra những mảng đất mới mỗi năm. Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là hai quần đảo nổi tiếng của Việt Nam, không chỉ quan trọng về địa chính trị mà còn có hệ sinh thái biển đa dạng. Hình ảnh bản đồ vệ tinh đảo Trường Sa lớn trên Google Maps

Mắt gì không dùng để nhìn? Đáp án: Mắt xích, Mắt lưới Trong từ điển tiếng Việt, mắt ngoài là cơ quan để nhìn của người hay động vật thì còn là chỗ lồi lõm, mang theo chồi ở một số loại cây (mắt mía, mắt dứa) hoặc lỗ, kẽ hở ở các đồ được móc mối với nhau (mắt lưới, mắt xích).

Chân nào không đi? Đáp án: Chân ghế, Chân bàn Trong từ điển tiếng Việt, chân ngoài là một bộ phận cơ thể người hay động vật để đi đứng, chạy nhảy, còn dùng để chỉ phần dưới cùng của một số đồ dùng, có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác hay tiếp giáp, bám chặt vào mặt nền. Câu đố này cũng có thể áp dụng trong tiếng Anh bởi chân con người để đi cũng là legs mà chân bàn cũng là table legs.

Miệng nào không ăn? Đáp án: Miệng núi, miệng hang, miệng giếng Trong từ điển tiếng Việt, miệng hay mồm đều có thể dùng để chỉ một bộ phận trên mặt người hoặc động vật dùng cho chức năng ăn uống hoặc phát ra âm thanh. Tuy nhiên, từ miệng còn có nghĩa khác là phần trên cùng thông với bên ngoài của một vật có chiều sâu.