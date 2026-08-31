Một trong những cách tốt nhất để tận hưởng Paris là hiểu một chút về văn hóa và những quy tắc ngầm trong ứng xử của người dân địa phương, theo Cntraveler.

Tháp Eiffel - điểm đến nổi tiếng ở Paris, Pháp. Ảnh: DM

1. Nhớ nói "bonjour" (tạm dịch: xin chào)

Hãy nhớ luôn nói "xin chào" khi bước vào một nơi nào đó.

Tại Pháp, việc chào hỏi không đơn thuần là phép lịch sự mà gần như là một phần bắt buộc của giao tiếp xã hội. Khi bước vào một quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng nhỏ hay thậm chí một không gian kín như thang máy, hãy chủ động nói “bonjour”.

2. Đối xử tử tế với nhân viên phục vụ

Nhân viên nhà hàng, khách sạn thường được đào tạo bài bản và công việc của họ không chỉ đơn giản là mang đồ ăn ra bàn. Một người phục vụ có thể đồng thời chào đón khách, sắp xếp chỗ ngồi, tư vấn món ăn và rượu vang, giới thiệu món đặc biệt, nhận order và theo dõi trải nghiệm của thực khách trong suốt bữa ăn.

Một thái độ lịch sự, bình tĩnh và tôn trọng luôn được đánh giá cao. Một khoản tiền tip nhỏ cho dịch vụ tốt vẫn luôn là một cử chỉ đẹp.

3. Khám phá Paris bằng xe đạp

Paris ngày càng trở nên thân thiện với xe đạp, người dân địa phương thích đi xe đạp. Trong những năm qua, thành phố đã mở rộng đáng kể mạng lưới làn đường dành cho xe đạp, giúp việc di chuyển bằng hai bánh trở nên thuận tiện hơn. Nếu bạn tự tin đạp xe, đây có thể là một trong những cách thú vị nhất để khám phá thành phố.

4. Đừng bỏ qua xe buýt

Tàu điện ngầm nhanh và tiện lợi, nhưng nếu không quá vội, xe buýt có thể là một cách tuyệt vời hơn để ngắm Paris.

Nhiều tuyến xe chạy qua những khu vực đẹp và các công trình nổi tiếng. Thay vì đi dưới lòng đất, bạn có thể ngồi bên cửa sổ và ngắm thành phố trôi qua trước mắt.

5. Học cách ăn theo giờ của người Pháp

Ở Pháp, ăn uống không chỉ đơn thuần là chuyện nạp năng lượng. Ẩm thực là một phần quan trọng của văn hóa và đời sống xã hội. Người Pháp dành thời gian để mua thực phẩm, chuẩn bị món ăn, thưởng thức và trò chuyện.

Bữa sáng thường nhẹ nhàng. Bữa trưa là thời gian để ngồi xuống và thưởng thức món ăn một cách từ tốn. Khoảng 16h30, trẻ em hay người lớn đều có bữa nhẹ. Cuối cùng, bữa tối thường bắt đầu vào khoảng 20h. Ăn uống trên đường phố không phải thói quen được người địa phương đánh giá cao.

Ảnh minh họa: Iledefrancecheese

6. Ngồi xuống và uống cà phê

Người Paris thường thích ngồi tại quán để thưởng thức cà phê. Với người dân nơi đây, uống cà phê là một lý do để mọi người ngồi xuống, trò chuyện, ngắm đường phố.

Việc chọn chỗ ngồi trong quán cà phê và nhà hàng có những quy tắc riêng. Đừng cho rằng bạn có thể ngồi bất cứ đâu, hãy đợi nhân viên xếp chỗ ở những nơi đông khách, hoặc hãy hỏi "chỗ này còn trống không?" trước khi chọn bàn.

Việc tự ý di chuyển bàn ghế mà không hỏi ý kiến ​​cũng là điều không được phép.

Tuân thủ những quy tắc đơn giản này sẽ giúp bạn hòa nhập và tận hưởng trải nghiệm quán cà phê Paris.

7. Hãy chú ý đến âm lượng khi nói

Paris có thể rất ồn: tiếng xe cộ, còi xe, chuông nhà thờ, tiếng người nói chuyện và những quán cà phê luôn nhộn nhịp.

Nhưng điều thú vị là trong những không gian như nhà hàng và bistro, người Paris thường nói chuyện với âm lượng khá nhỏ. Các bàn ăn thường rất gần nhau nên mọi người đã quen với việc điều chỉnh giọng nói.

8. Hỏi trước khi chụp ảnh

Paris là một thành phố rất đẹp để chụp ảnh, nhưng bạn cũng nên chú ý đến người xung quanh. Trước khi chụp, hãy kiểm tra xem có người lạ nào lọt vào khung hình không, vì nhiều người Paris coi trọng sự riêng tư và không thích bị chụp ảnh khi chưa được đồng ý.

Khi chụp ảnh tại những địa điểm đông khách, đừng đứng giữa lối đi hoặc chiếm một vị trí quá lâu. Hãy chụp nhanh, gọn và nhường chỗ cho những người khác.

9. Hãy chú ý giờ giấc

Người Paris coi trọng sự đúng giờ trong những cuộc hẹn chính thức, nhưng với các buổi gặp gỡ thân mật, bạn có thể linh hoạt hơn một chút.

Cửa hàng thường mở lúc 10h sáng và một số nơi có thể đóng cửa vào buổi trưa. Nhà hàng cũng thường bắt đầu phục vụ bữa tối từ khoảng 19h. Nắm được những khung giờ này sẽ giúp bạn dễ dàng hòa nhập với nhịp sống Paris hơn.

10. Học cách sống chậm

Quy tắc quan trọng nhất đấy là quan sát, học cách sống chậm, đừng biến chuyến đi Paris thành một cuộc chạy đua.

Người Paris làm việc chăm chỉ nhưng cũng rất coi trọng thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Nếu ở Paris vào Chủ nhật, hãy chuẩn bị tinh thần cho một nhịp sống chậm hơn bình thường. Nhiều cửa hàng đóng cửa, vì đây thường là ngày dành cho gia đình, nghỉ ngơi hoặc những cuộc dạo bộ thong thả.