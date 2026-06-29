Chiều 29/6, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều tàu cá của ngư dân bị cháy.

Đám cháy bất ngờ bùng phát rồi nhanh chóng lan sang các tàu lân cận. Ảnh: Hoàng Lợi

Theo ông Quang, vị trí xảy ra vụ cháy nằm giáp ranh giữa phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông. Các địa phương đang phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu neo đậu tàu thuyền trên đầm Thị Nại. Do các tàu cá được neo đậu sát nhau nên khi ngọn lửa bùng phát đã nhanh chóng cháy lan sang các tàu lân cận. Cũng vì neo đậu sát nhau nên các tàu cá không thể di chuyển ra ngoài để cô lập đám cháy.

Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ cháy, thủy triều đang rút khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận hiện trường, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Khói đen bao trùm khu vực và bốc cao hàng trăm mét. Ảnh cắt từ clip

Theo ước tính ban đầu, khoảng 10 tàu cá bị cháy, tạo cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Các tàu cá neo đậu bên ngoài đã vội vã di chuyển ra xa để tránh bị cháy lan.

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác chữa cháy, đồng thời xác định nguyên nhân và thống kê thiệt hại.