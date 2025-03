Kết quả chung cuộc, cúp Vàng trao cho 10 thí sinh xuất sắc nhất của 10 bảng thi: Phạm Minh Vũ (sinh năm 2018, bảng A), Nguyễn Đức Huy (2017, bảng B1 - Tự do), Lê Gia Bách (2015, bảng B2 - Classic), Trần Trí Nghiêm (2012, bảng C1- Tự do), Phạm Minh Hoàng (2012, bảng C - Classic), Vũ Ánh Hằng Nga ( 2006, bảng F - Nghệ sĩ), Vũ Ánh Hằng Nga (2006, bảng E2 - Classic), Nguyễn Duy Bách (2010, bảng D1 - Tự do), Nguyễn Duy Bách (2010, bảng D2 - Classic), Nguyễn Trọng Nhân (2008, bảng E1 - Tự do).

BTC còn trao các huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng và giải Thí sinh được yêu thích nhất.

Ngoài giải thưởng chính, BTC cũng trao tặng 2 cây đàn piano cho hai thí sinh có lượt bình chọn cao nhất trên nền tảng online và một cây đàn piano cơ cho Trung tâm Âm nhạc tại Gia Lai, nhằm khích lệ phong trào học đàn piano.