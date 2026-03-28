Trong bối cảnh thị trường bất động sản hạng sang toàn cầu đã đạt quy mô 276 tỷ USD và được dự báo tăng gấp đôi vào năm 2034, phần lớn động lực tăng trưởng lại xoay quanh một khái niệm: sự riêng tư tuyệt đối. Trong hệ quy chiếu đó, thang máy riêng không còn là một chi tiết kỹ thuật, mà đang trở thành một đặc quyền mang tính định danh tại những tổ hợp Branded Residences danh tiếng toàn cầu.

Tại Việt Nam, dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences của Sunshine Group đã áp dụng thang máy riêng cho 100% căn hộ, thay vì chỉ giới hạn ở các căn penthouse chọn lọc.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences gồm hai tòa tháp cao 17 tầng, hơn 400 dinh thự trên không thiết kế thông tầng. Ảnh phối cảnh

100% dinh thự trên không có thang máy riêng và sảnh chờ riêng

Ở phần lớn các chung cư, cửa thang máy thường sẽ mở ra một hành lang chung. Bạn phải vượt qua nhiều cánh cửa xa lạ trước khi bước về nhà. Một đoạn đường ngắn, nhưng đủ để xóa mờ cảm giác riêng tư.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences định nghĩa lại trải nghiệm này với 100% các căn hộ trên không đều sở hữu thang máy riêng và một sảnh chờ riêng, với mật độ lý tưởng: 1 căn/tầng/thang, 7 căn/trục thang. Khi thang dừng, cánh cửa mở ra không phải hành lang dùng chung mà là sảnh đón tư gia được thiết kế như lobby 5 sao thu nhỏ. Bạn được chào đón ngay tại ngưỡng cửa nhà mình với sự riêng tư tuyệt đối.

Sự riêng tư được thiết lập từ sảnh đón với khu vực sảnh cư dân tách biệt hoàn toàn với sảnh thương mại. Ảnh phối cảnh

Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Thang máy của dự án có tốc độ cao, rút ngắn hành trình từ mặt đất lên tầng cao, và điều thực sự tạo nên khác biệt là hệ thống an ninh đa lớp, với Face ID nhận diện chủ nhân, kích hoạt thang và dẫn thẳng về căn hộ trong một quy trình liền mạch và an toàn. Không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, đây là một "hệ sinh thái bảo mật cá nhân", nơi mọi chuyển động đều được kiểm soát, mọi không gian đều được bảo toàn”.

Đặc quyền đó tiếp tục kéo xuống tầng hầm, nơi một hệ thống thang máy riêng được thiết kế đặc thù dành cho xe sang và siêu sang. Kết hợp cùng dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh tương đương các khách sạn 5-6 sao, mỗi hành trình di chuyển đều được chăm chút đến từng chi tiết.

Thang máy riêng dành cho siêu xe tại dự án

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences cũng là một trong những dự án hiếm hoi dành riêng một "Gallery" - khu vực để xe riêng biệt cho các siêu xe phiên bản giới hạn trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ, an ninh đa lớp và quy trình bảo dưỡng định kỳ. Cách tiếp cận này không chỉ nâng tầm trải nghiệm sở hữu, mà còn khẳng định tư duy phát triển khác biệt, khi ngay cả không gian để xe cũng được định vị như một phần của phong cách sống thượng lưu.

100% dinh thự sở hữu bể bơi và vườn cảnh tư gia

Hoàn thiện cho toàn bộ trải nghiệm là không gian sống được cá nhân hóa ở mức cao nhất. Mỗi dinh thự được thiết kế như một “resort riêng” giữa tầng không, với 100% căn hộ sở hữu bể bơi và vườn cảnh tư gia, đi kèm gói nội thất hàng hiệu “may đo” theo nhu cầu gia chủ, với sự góp mặt của các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

Mỗi dinh thự có sân vườn và bể bơi tư gia rộng đến 52m², trong đó bể bơi riêng diện tích lớn nhất tới 20 - 30m². Ảnh phối cảnh

Đồng thời, hệ tiện ích được tổ chức theo cấu trúc đa tầng chuẩn Vertical Resort, mang đến một phong cách sống nghỉ dưỡng trọn vẹn: Từ khối đế 3 tầng được phát triển thành tổ hợp thương mại, ẩm thực, giải trí quy mô, quy tụ các thương hiệu quốc tế, kết hợp không gian spa và wellness trị liệu chuyên sâu; đến hệ cảnh quan xanh với hồ nước, công viên và khu vận động ngoài trời - những yếu tố ngày càng được đánh giá cao trong bối cảnh đô thị hóa dày đặc.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong ba dự án của Sunshine Group đang được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất của tập đoàn khách sạn toàn cầu BWH Hotels và cũng là cái tên đứng sau bộ sưu tập những khách sạn độc lập tốt nhất thế giới. Sự hiện diện của WorldHotels không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống, mà còn đóng vai trò như một “bảo chứng vận hành” – yếu tố ngày càng quan trọng trong việc duy trì giá trị và thanh khoản của bất động sản hạng sang.

(Nguồn: Sunshine Group)