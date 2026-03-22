LVMH là tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới, sở hữu hàng loạt thương hiệu danh tiếng như Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co., TAG Heuer hay Givenchy. Đứng đầu tập đoàn là tỷ phú Bernard Arnault, người đã lãnh đạo công ty gần 4 thập kỷ và vẫn tham gia sát sao vào hoạt động hàng ngày.

Ở tuổi 76 tuổi, ông hiện vẫn tiếp tục công việc ở vị trí Chủ tịch kiêm CEO của LVMH, với khối tài sản ước tính hơn 200 tỷ USD, theo Forbes.

Bernard Arnault kết hôn lần đầu với Anne Dewavrin vào năm 1973 và có 2 người con: Delphine Arnault và Antoine Arnault. Sau khi ly hôn, ông tái hôn với Hélène Mercier. Từ cuộc hôn nhân thứ hai, ông có 3 người con trai: Alexandre Arnault, Frédéric Arnault và Jean Arnault.

Dù tất cả các con đều tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, Bernard Arnault từng nhấn mạnh rằng việc kế nhiệm vị trí lãnh đạo tập đoàn không phải là điều mặc định dành cho con cái.

Theo ông, người kế nhiệm trong tương lai phải là "người phù hợp nhất, dù đến từ trong hay ngoài gia đình". Hiện tại, cả 5 người con giỏi giang của ông đều chung tay điều hành, bảo vệ đế chế xa xỉ LVMH.

Delphine Arnault – con cả, nữ lãnh đạo quyền lực của Dior

Sinh năm 1975, Delphine Arnault là con cả trong gia đình và cũng là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang xa xỉ.

Sau khi tốt nghiệp 2 đại học tại Pháp và Anh về kinh doanh, cô từng làm việc tại công ty tư vấn McKinsey trước khi gia nhập tập đoàn gia đình.

Năm 2001, cô bắt đầu làm tại thương hiệu Dior. Sau hơn 1 thập kỷ, giữ nhiều vị trí quan trọng, chứng minh được năng lực, đến tháng 1/2023, cô chính thức trở thành CEO của Christian Dior – một trong những thương hiệu quan trọng nhất của tập đoàn.

Bố của cô, tỷ phú Bernard Arnault, cho rằng quyết định này được xem là cột mốc lớn trong sự nghiệp của nữ lãnh đạo 50 tuổi.

"Dưới sự lãnh đạo của cô ấy, sức hút của các sản phẩm đã tăng lên đáng kể, giúp thương hiệu thường xuyên lập kỷ lục doanh số mới. Những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm của cô là những tài sản quyết định trong việc thúc đẩy sự phát triển liên tục của Christian Dior", ông Bernard cho biết.

Ngoài công việc, Delphine được biết đến là người kín tiếng. Cô dành thời gian rảnh cho các hoạt động như thăm bảo tàng, xem phim và chơi thể thao, đặc biệt là tennis và bơi lội.

Antoine Arnault – "bộ mặt truyền thông" của LVMH



Sinh năm 1977, Antoine Arnault hiện là một trong những gương mặt đại diện nổi bật của tập đoàn LVMH. Anh gia nhập tập đoàn năm 2005 và nhanh chóng đảm nhiệm vai trò giám đốc truyền thông của Louis Vuitton.

Hiện Antoine giữ nhiều vị trí quan trọng, trong đó có Chủ tịch thương hiệu Loro Piana và Giám đốc truyền thông & hình ảnh của LVMH. Anh cũng từng giữ chức CEO của Berluti trước khi rời vị trí này vào năm 2023.

Anh được trao tặng huân chương Bắc đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất của Pháp, vinh danh những đóng góp của anh cho ngành công nghiệp xa xỉ và đất nước.

Ngoài sự nghiệp kinh doanh, Antoine được biết đến qua cuộc hôn nhân với siêu mẫu Nga Natalia Vodianova. Cặp đôi bên nhau từ năm 2011 và kết hôn vào năm 2020 sau gần một thập kỷ hẹn hò và hiện có 2 con chung.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5/2017, Antoine chia sẻ rằng, ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã bị trúng tiếng sét ái tình.

"Tôi nhớ lúc đó mình rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô ấy. Đó là một buổi chụp ảnh cho chiến dịch quảng cáo của LV năm 2008. Cô ấy rất đẹp và có một khí chất đặc biệt tỏa ra", anh chia sẻ.

Alexandre Arnault – chiến lược gia trẻ của Tiffany



Alexandre Arnault sinh năm 1992 và được xem là một trong những nhà quản lý trẻ nổi bật của tập đoàn. Sau khi tốt nghiệp 2 trường đại học, anh được bổ nhiệm làm CEO của Rimowa vào năm 2016.

Theo nhiều nguồn tin, chính Alexandre là người thuyết phục cha mình đầu tư và mua phần lớn cổ phần của Rimowa. Dưới sự lãnh đạo của anh, thương hiệu vali cao cấp này đã được trẻ hóa và phát triển mạnh mẽ.

Năm 2021, Alexandre chuyển sang Tiffany & Co. với vai trò Phó Chủ tịch điều hành phụ trách sản phẩm và truyền thông. Anh vẫn giữ vị trí Chủ tịch không điều hành tại Rimowa.

Frédéric Arnault – CEO trẻ của TAG Heuer

Sinh năm 1995, Frédéric Arnault được xem là một trong những CEO trẻ nhất trong ngành đồng hồ xa xỉ. Tốt nghiệp ngành toán ứng dụng, anh từng thực tập tại McKinsey và Facebook trước khi gia nhập TAG Heuer.

Năm 2020, Frédéric được bổ nhiệm làm CEO của TAG Heuer khi mới 25 tuổi. Ngoài kinh doanh, anh còn có niềm đam mê âm nhạc và từng biểu diễn piano với dàn nhạc giao hưởng tại Moscow, Nga.

Năm 2024, anh được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của công ty holding gia đình Financière Agache.



Jean Arnault – người trẻ nhất trong gia đình

Sinh năm 1998, Jean Arnault là con út của Bernard Arnault. Trước khi gia nhập LVMH, Jean từng thực tập tại McLaren Racing và Morgan Stanley. Năm 2021, anh bắt đầu làm việc tại Louis Vuitton với vai trò giám đốc marketing và phát triển trong bộ phận đồng hồ.

Jean cho biết niềm đam mê đồng hồ của mình được khơi dậy từ người anh trai Frédéric, người từng làm việc tại TAG Heuer.

Không có "cuộc chiến kế vị"

Dù gia đình Arnault thường được so sánh với gia đình quyền lực trong series phim truyền hình Succession, các thành viên khẳng định mối quan hệ giữa họ khá hòa thuận.

Antoine Arnault từng chia sẻ rằng, nhiều người có thể thất vọng khi biết rằng giữa các anh chị em không có sự cạnh tranh gay gắt như trên phim. Thay vào đó, họ thường xuyên thảo luận về kinh doanh và cùng tham gia các buổi họp gia đình khi bố tổ chức.

Mỗi tháng một lần, người bố tỷ phú tập hợp 5 người con của mình cùng dùng bữa trưa tại phòng ăn riêng tại trụ sở chính của tập đoàn ở Paris.

Bữa ăn, kéo dài 90 phút, bắt đầu bằng việc tỷ phú đọc to các chủ đề thảo luận mà ông đã chuẩn bị trên iPad. Sau đó, ông Arnault lần lượt hỏi ý kiến ​​từng người trong số 5 người con của mình.

Ở tuổi ngoài 70, Bernard Arnault vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng cho tập đoàn. Ông cấm các con mình cạnh tranh với nhau, ngay cả trong những sở thích như chơi piano hay quần vợt, để tránh xung đột trong gia đình.

Ông cũng đã sửa đổi điều lệ công ty để nâng tuổi nghỉ hưu của chủ tịch lên 85 tuổi, kéo dài thời gian tranh giành vị trí kế nhiệm đến năm 2034.

Tuy nhiên, với việc cả 5 người con đều giữ những vai trò quan trọng, nhiều chuyên gia tin rằng tương lai của LVMH sẽ tiếp tục gắn chặt với gia đình quyền lực bậc nhất ngành xa xỉ này.