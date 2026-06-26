Chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức sẽ diễn ra tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông).

Theo UBND tỉnh Gia Lai, chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” hứa hẹn là sự kiện sôi động trong mùa hè này tại Quy Nhơn - thành phố biển được Lonely Planet gọi tên là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026.

Theo kế hoạch, sân khấu ngoài trời quy mô lớn sẽ được dàn dựng bên bờ biển, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên được tổ chức tại Eo Gió, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho người dân và du khách nơi đây.

Eo Gió gây ấn tượng bởi những vách đá ôm trọn biển xanh cùng cung đường đi bộ ven biển men theo sườn núi

Với lợi thế biển xanh trong, cát trắng, nắng vàng rực rỡ cùng hàng loạt hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn, Quy Nhơn đang là một trong những điểm đến sôi động, hút du khách bậc nhất miền Trung. Trong đó, Eo Gió là địa danh được ví như nơi đón bình minh và hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây gây ấn tượng bởi những vách đá ôm trọn biển xanh cùng cung đường đi bộ ven biển men theo sườn núi. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ra đại dương rộng lớn, ngắm những ghềnh đá kỳ thú và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp khoáng đạt của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Eo Gió còn là một trong những biểu tượng du lịch gắn liền với sự phát triển của khu vực Nhơn Lý trong nhiều năm qua. Những hạng mục hạ tầng bài bản được tập đoàn FLC đầu tư như cổng chào, đài ngắm cảnh và tuyến đường đi bộ ven biển đã góp phần giúp hành trình khám phá của du khách thuận tiện hơn, đồng thời tạo nên những góc check-in độc đáo trên bản đồ du lịch Quy Nhơn.

Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, trong bối cảnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, đêm nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” hứa hẹn mang đến một trải nghiệm giải trí đặc sắc cho du khách. Đặc biệt, khi những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Eo Gió sẽ là khoảnh khắc ghi thêm một dấu ấn mới cho mùa hè Quy Nhơn 2026.

An Nhiên