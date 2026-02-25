Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hạng mục “Điểm đến xu hướng thế giới” nhằm tôn vinh những địa danh có tốc độ tăng trưởng nhanh về mức độ quan tâm và đánh giá tích cực từ cộng đồng du khách toàn cầu trong 12 tháng qua.

Travelers’ Choice Awards Best of the Best được xem là cấp độ vinh danh cao nhất của Tripadvisor, chỉ trao cho chưa đến 1% trong tổng số hơn 8 triệu điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch trên nền tảng này. Giải thưởng phản ánh xu hướng dịch chuyển trong lựa chọn của du khách quốc tế, đặc biệt là nhu cầu tìm đến các điểm đến mới nổi, giàu trải nghiệm và còn giữ được nét nguyên bản.

Cách TPHCM khoảng 1 giờ bay, "thiên đường biển" Quy Nhơn những năm gần đây nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ du lịch biển Việt Nam. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái cảnh quan đặc trưng với sự giao thoa giữa núi, biển và các vịnh nhỏ.

Quy Nhơn với vẻ đẹp quyến rũ giữa đại dương. Ảnh: Hoàng Hà

Những địa danh như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô hay Ghềnh Ráng – Tiên Sa được nhiều du khách đánh giá cao nhờ cảnh quan hoang sơ, nước biển trong xanh và không gian yên tĩnh.

Song song với lợi thế tự nhiên, hạ tầng du lịch tại Quy Nhơn cũng được đầu tư mạnh trong những năm gần đây. Hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển phát triển theo hướng đồng bộ, chú trọng yếu tố hài hòa cảnh quan và nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Hòn Khô là một trong những điểm ngắm san hô lý tưởng của Quy Nhơn. Ảnh: Hoàng Hà

Du khách đến đây không chỉ tắm biển, nghỉ dưỡng mà còn có thể tham gia các hoạt động như lặn ngắm san hô, chèo thuyền, đi cano khám phá đảo, câu cá hoặc trekking dọc các triền núi ven biển. Nhiều bãi biển và vịnh nhỏ vẫn giữ được nét hoang sơ, phù hợp với xu hướng “du lịch chậm” đang được ưa chuộng trên thế giới.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc Quy Nhơn được vinh danh trong danh sách điểm đến xu hướng toàn cầu là tín hiệu tích cực đối với du lịch Việt Nam; đồng thời mở ra cơ hội để địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững trong thời gian tới.