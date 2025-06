Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1988), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gần 35.000 hộp sản phẩm của các loại thực phẩm chức năng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án.