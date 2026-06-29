Chiều 29/6, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều tàu cá của ngư dân bị cháy.

Đám cháy bất ngờ bùng phát rồi nhanh chóng lan sang các tàu lân cận. Ảnh: Hoàng Lợi

Theo ông Quang, vị trí xảy ra vụ cháy nằm giáp ranh giữa phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông. Các địa phương đang phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu neo đậu tàu thuyền trên đầm Thị Nại. Do các tàu cá được neo đậu sát nhau nên khi ngọn lửa bùng phát đã nhanh chóng cháy lan sang các tàu lân cận. Cũng vì neo đậu sát nhau nên các tàu cá không thể di chuyển ra ngoài để cô lập đám cháy.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương đã nhanh chóng chặt dây neo, đẩy hàng chục tàu cá xung quanh khu vực cháy ra ngoài an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, thủy triều đang rút khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận hiện trường. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải nhảy xuống đầm kéo vòi phun nước để dập lửa.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm soát và cơ bản dập tắt đám cháy.

Khói đen bao trùm khu vực. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phước Đông, vụ cháy khiến 15 tàu cá bị thiệt hại, trong đó 12 tàu bị cháy hoàn toàn, 3 phương tiện bị cháy sém phần mũi tàu, ước tính tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Những tàu cá bị cháy là phương tiện đánh bắt xa bờ, hành nghề câu mực và câu cá ngừ. Đây là loại tàu vỏ gỗ, có chiều dài từ 15-17m, công suất từ 700 CV (mã lực) trở lên, được đóng trước năm 2025, trị giá mỗi tàu trên 700 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.