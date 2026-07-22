Trong những năm gần đây, ngân sách quảng cáo số của doanh nghiệp Việt liên tục tăng, trong khi mức độ hiểu biết về cách vận hành một chiến dịch hiệu quả lại không tăng tương xứng.

Nhiều SME khi bắt đầu làm quảng cáo thường xuất phát từ nhu cầu tăng trưởng doanh thu cấp bách, dẫn đến việc bỏ qua các bước chuẩn bị nền tảng như nghiên cứu khách hàng mục tiêu hay tối ưu nội dung trước khi chạy quảng cáo. Đây là mô thức lặp lại ở phần lớn doanh nghiệp mới tiếp cận kênh Google Ads, không phân biệt quy mô ngành nghề.

Sai lầm phổ biến của SME không nằm ở ngân sách, mà ở cách tiếp cận ngay từ đầu. (Ảnh minh họa AI)

Từ năm 2013 làm nghề đến khi thành lập Saltech năm 2018, bà Cao Thị Mẫu đã trực tiếp triển khai chiến dịch cho hơn 1.000 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trải nghiệm đó, theo bà, giúp nhận ra một số sai lầm lặp đi lặp lại ở phần lớn SME khi bắt đầu làm quảng cáo Google - những sai lầm không liên quan đến ngân sách mà đến tư duy và cách tiếp cận, như quan niệm "cứ chạy quảng cáo là sẽ có khách" trong khi quảng cáo chỉ là công cụ thúc đẩy, còn quyết định mua hàng phụ thuộc vào điểm chạm nội dung; quan niệm chỉ cần có fanpage, website cơ bản là có thể chạy quảng cáo - điều này đúng nhưng thường khiến tỷ lệ chốt đơn thấp và dễ lỗ tiền quảng cáo; và quan niệm tiếp cận càng nhiều người thì càng nhiều khách, trong khi thực tế tiếp cận đúng tệp khách hàng mới là yếu tố quyết định.

"Sai lầm phổ biến nhất mà SME Việt hay mắc lần đầu chạy Google Ads là nghĩ ngay đến chạy quảng cáo khi có nhu cầu tăng trưởng doanh thu - đó là nhu cầu thiết yếu, nhưng cách tiếp cận sai lại mang đến nhiều hậu quả" - bà Cao Thị Mẫu, CEO Saltech, chia sẻ.

Ngoài vai trò CEO, bà Cao Thị Mẫu còn là diễn giả, giảng viên đào tạo về website và Google Marketing. Bà thường xuyên chia sẻ quan điểm rằng một agency đúng nghĩa cần đóng vai trò cố vấn chiến lược cho khách hàng, thay vì chỉ vận hành quảng cáo theo yêu cầu.

Đây cũng là lý do từ năm 2021, Saltech phát triển thêm dịch vụ quản trị nội dung và thiết kế website, thay vì chỉ giới hạn ở việc chạy quảng cáo. Theo bà, sự thay đổi này giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán tăng trưởng một cách toàn diện hơn, thay vì chỉ tối ưu một khâu trong toàn bộ hành trình chuyển đổi khách hàng.

“Ngành Google Ads trong 3-5 năm tới sẽ thay đổi rất nhiều khi AI có thể thay thế phần lớn công việc setup và tối ưu quảng cáo thủ công. Việc quan trọng hơn với SME hay agency là chiến lược sử dụng AI trong quảng cáo và chiến lược thu hút khách hàng, chứ không chỉ dừng ở kỹ thuật vận hành" - bà Cao Thị Mẫu nhận định.

Bà Cao Thị Mẫu, CEO Saltech - 13 năm trong ngành Google Ads, cho rằng chiến lược sử dụng AI sẽ là yếu tố quyết định của agency trong tương lai gần

Nhận định này của bà Cao Thị Mẫu phần nào phản ánh xu hướng chung của ngành quảng cáo số: khi các thao tác kỹ thuật dần được tự động hoá, năng lực tư duy chiến lược sẽ trở thành yếu tố phân định giữa các agency trên thị trường.

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Saltech Việt Nam (Saltech) được thành lập năm 2018 bởi bà Cao Thị Mẫu, là đơn vị cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp SME tăng trưởng doanh thu từ Google Ads. Bà Cao Thị Mẫu có 13 năm kinh nghiệm trong ngành, đồng thời là diễn giả, giảng viên đào tạo về website và Google Marketing. Trụ sở chính: Số 14-TT3, Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Thông tin chi tiết tại https://saltech.vn/

(Nguồn: Saltech Việt Nam)