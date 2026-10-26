Ngày 23/10 tại Đà Nẵng, sự kiện kick-off dự án Sun Saphia Residence với chủ đề “Đón ánh dương, giao hòa nhịp sống” quy tụ khoảng 1.500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối bất động sản và đối tác của Sun Property.

Không chỉ khởi động hành trình đón sóng địa ốc cuối năm, sự kiện còn mở ra kỳ vọng về một biểu tượng mới, nơi di sản, thiên nhiên và nhịp sống đô thị giao hòa.

Sự kiện kick-off Sun Saphia Residence quy tụ 1.500 chuyên viên kinh doanh, “hâm nóng” thị trường bất động sản Đà Nẵng dịp cuối năm. Ảnh: Sun Property.

Đánh thức nhịp sống mới giữa phố biển

Là dự án căn hộ mặt biển đầu tiên của Sun Group tại Đà Nẵng, Sun Saphia Residence thu hút đông đảo đại lý và đội ngũ kinh doanh bất động sản đến tham gia buổi lễ ra quân (kick-off). Không khí sôi động tại sự kiện đã khơi dậy tinh thần chinh phục thị trường và sự đồng lòng của đội ngũ phân phối để đưa dự án đến gần hơn với khách hàng.

Lấy cảm hứng từ những chuyển động bất tận, sự kiện được xây dựng như một sân khấu nghệ thuật quy mô lớn, nơi ánh dương, đại dương, di sản văn hóa và nhịp sống hiện đại cùng hòa quyện, tạo thành vũ điệu giữa biển trời Đà Nẵng. Thông điệp “Đón ánh dương, giao hòa nhịp sống” được truyền tải xuyên suốt, gợi mở tinh thần của Sun Saphia Residence: một phong cách sống nghỉ dưỡng giàu cảm hứng giữa thành phố biển năng động.

Phối cảnh Sun Saphia Residence - dự án mặt biển đầu tiên của Sun Group tại Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.

Theo chủ đầu tư chia sẻ, ý tưởng sáng tạo của chương trình được khơi nguồn từ ba chất liệu: nghệ thuật điêu khắc trong kiến trúc Chăm Pa cổ, hình tượng vũ nữ Apsara uyển chuyển; ánh dương với hành trình chuyển sắc từ bình minh đến hoàng hôn; đại dương với nhịp sóng bất tận. Ba nguồn cảm hứng ấy sẽ tạo nên kiến trúc của tòa căn hộ Sun Saphia Residence tương lai, đồng thời được kết nối thành ngôn ngữ nghệ thuật thống nhất, khắc họa hình ảnh dự án như một điểm nhấn mới trong bức tranh đô thị.

Mở màn sự kiện là những ca khúc mang phong cách hiện đại, sôi động qua phần trình diễn của ca sĩ Isaac như “tiếp lửa” cho các “chiến binh kinh doanh”. Tâm điểm của chương trình là tiết mục nghệ thuật “Phiêu nhịp sống thăng hoa”, được dàn dựng theo ba chương: Vũ điệu văn hóa, Vũ điệu đón ánh dương và Vũ điệu giao hòa. Hình ảnh những vũ công Apsara xuất hiện trong không gian đậm cảm hứng Champa với sự huyền ảo của ánh sáng và những dải lụa mềm mại. Chất liệu văn hóa truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, tạo nên sự giao thoa giữa vẻ đẹp di sản và tinh thần sáng tạo.

Nam ca sĩ Isaac "đốt cháy" sân khấu kick-off, truyền lửa nhiệt huyết đến 1.500 chuyên viên kinh doanh. Ảnh: Sun Property.

Cao trào của tiết mục là khoảnh khắc tòa tháp Sun Saphia Residence xuất hiện bằng hiệu ứng màn xoay cùng thông điệp “Đón ánh dương - Giao hòa nhịp sống”, tạo điểm nhấn thị giác và hé lộ không gian sống kết nối thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống đương đại.

Đồng lòng ra quân, sẵn sàng chinh phục thị trường

Tiếp nối màn trình diễn nghệ thuật, nghi thức kick-off trở thành thời khắc quan trọng của chương trình. Đại diện các đại lý lần lượt tiến lên sân khấu cùng lá cờ của đơn vị, hội tụ trong đội hình chung, thể hiện tinh thần đồng hành và quyết tâm đưa Sun Saphia Residence tiếp cận thị trường. Tiếp đó, Sun Property đã trao chứng nhận đối tác phân phối chính thức để ghi dấu sự gắn kết giữa chủ đầu tư và các đại lý, cùng chung tiếng nói, chia sẻ tầm nhìn để lan tỏa giá trị dự án tới cộng đồng nhà đầu tư.

Nghi thức kick-off khơi dậy quyết tâm chinh phục thị trường của các đại lý phân phối Sun Saphia Residence. Ảnh: Sun Property.

Sau nghi thức ra quân, đại diện Sun Property giới thiệu tổng quan về tổ hợp Sun Saphia Residence, cung cấp những thông tin đang được thị trường mong đợi. Dự án tọa lạc tại phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), ngay ngã 3 Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Đức Thuận và Trường Sa, gần bãi tắm Sơn Thủy và danh thắng Ngũ Hành Sơn, hướng đến nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng ven biển. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối tới trung tâm, sân bay và phố cổ Hội An, mở ra những hành trình kết nối thuận tiện giữa nghỉ dưỡng, giải trí và khám phá.

Tháp căn hộ Sun Saphia Residence có quy mô 30 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp gần 800 căn hộ ra thị trường với đa dạng diện tích từ studio, 1 phòng ngủ +1 và 2 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc khai thác cho thuê lưu trú. Tại Sun Saphia Residence, mỗi khoảnh khắc trong ngày là một nhịp tận hưởng khác biệt với hệ tiện ích nội khu đa dạng từ bể bơi, gym, spa, sauna đến café, nhà hàng... Từ vận động tràn đầy năng lượng, thư giãn tái tạo đến gặp gỡ, ẩm thực và tận hưởng, mọi tiện ích hòa nhịp để kiến tạo phong cách sống trọn vẹn từ ngày đến đêm.

Đại diện Sun Property chia sẻ thông tin tổng quan về tổ hợp căn hộ mặt biển Sun Saphia Residence. Ảnh: Sun Property.

“Sun Saphia Residence là sự kết hợp giữa tinh thần di sản, vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống đô thị hiện đại. Sự đồng hành của các đại lý sẽ giúp lan tỏa thông điệp ấy, hướng tới mục tiêu định vị dự án trong bức tranh bất động sản thành phố biển”, đại diện Sun Property chia sẻ.

(Nguồn: Sun Property)