Từng đối mặt với áp lực thanh khoản do giá trị căn hộ cao và diện tích lớn, Hyundai Hillstate tại Hà Đông (Hà Nội) hiện có những căn hộ được rao bán với giá lên tới 16,5 tỷ đồng.

Chung cư Hyundai Hillstate tại Hà Đông từng được định vị ở phân khúc cao cấp. Dự án do Công ty TNHH Hyundai RNC Hà Tây phát triển, khởi công vào tháng 1/2009. Công trình gồm 5 tòa tháp cao 26-32 tầng, với hơn 900 căn hộ. Các tòa nhà được hoàn thiện và bàn giao theo từng giai đoạn từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014.

Các căn hộ được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, có diện tích lớn, khoảng 102-168m2. Thời điểm mở bán giai đoạn 2010-2011, giá căn hộ được giới thiệu ở mức 26-29 triệu đồng/m2. Căn nhỏ nhất có diện tích khoảng 102m2, giá bán khoảng 2,8-3,2 tỷ đồng.

Đợt mở bán đầu tiên vào năm 2010 được coi là thành công nhất, khi chủ đầu tư bán hết 200 căn hộ chỉ trong một thời gian ngắn.

Thị trường bất động sản sau đó bước vào giai đoạn khó khăn kéo dài. Tín dụng bị thắt chặt, thanh khoản suy giảm. Người mua có xu hướng tìm căn hộ nhỏ, giá thấp để giảm áp lực tài chính. Diện tích căn hộ lớn tại dự án trở thành rào cản. Hạ tầng kết nối khu vực thời điểm đó cũng chưa hoàn thiện như hiện nay.

Dự án chung cư cao cấp tại Hà Đông. Ảnh: Duy Anh

Năm 2013, giá chào bán căn hộ được điều chỉnh giảm xuống còn từ 23,1 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và 2% phí bảo trì). Chủ đầu tư đồng thời đưa ra các chính sách hỗ trợ thanh toán. Người mua có thể đóng trước 30% giá trị căn hộ để nhận nhà, phần còn lại được giãn tiến độ thanh toán. Khách hàng thanh toán sớm cũng được hưởng chiết khấu.

Sau hơn 10 năm vận hành, Hyundai Hillstate đã hình thành cộng đồng cư dân ổn định. Dự án có tỷ lệ cư dân Hàn Quốc sinh sống và thuê nhà tương đối cao. Không gian nội khu, tiện ích và diện tích căn hộ là những yếu tố giúp dự án duy trì sức hút trên thị trường thứ cấp.

Giá căn hộ hiện ra sao?

Thị trường căn hộ tại Hà Đông không còn nóng sốt như giai đoạn đầu phát triển của bất động sản Hà Nội. Với những khu chung cư đã bàn giao lâu năm như Hyundai Hillstate, giá trị căn hộ phụ thuộc nhiều vào chất lượng công trình, không gian sống, tiện ích và nhu cầu ở thực.

Theo khảo sát, giá căn hộ Hyundai Hillstate hiện phổ biến ở mức 63-83 triệu đồng/m2. Mức giá này được cho là đã giảm khoảng 8-10% so với đỉnh thị trường chung cư cuối năm trước.

Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 102m2, đang được rao bán với giá 6,6-8 tỷ đồng. Căn 3 phòng ngủ, diện tích 123-139m2, có giá chào bán khoảng 8,5-11,5 tỷ đồng. Căn 4 phòng ngủ, diện tích khoảng 168m2, được rao bán với giá 15,5-16,5 tỷ đồng.

Giá chào bán chênh lệch tùy theo tòa nhà, tầng, hướng ban công và tình trạng nội thất. Những căn đã cải tạo, có tầm nhìn thoáng hoặc sở hữu vị trí đẹp thường được chào bán với giá cao hơn.

Tại tòa CT1, căn 2 phòng ngủ diện tích 102m2 đang được rao bán khoảng 7,5 tỷ đồng. Căn 4 phòng ngủ diện tích 168m2, nằm ở tầng cao và có tầm nhìn hướng khu biệt thự nội khu, được chào giá khoảng 15,5 tỷ đồng.

Ở tòa CT3, căn 3 phòng ngủ diện tích 123m2 có giá khoảng 8,6 tỷ đồng. Căn diện tích 136m2 được rao bán trong khoảng 8,5-9 tỷ đồng.

Tại tòa CT4, căn 2 phòng ngủ diện tích 102m2 có giá khoảng 6,6 tỷ đồng, thuộc nhóm giá thấp trong các tin rao được khảo sát. Căn 3 phòng ngủ diện tích 134m2 có giá 9-10,5 tỷ đồng. Căn diện tích 139m2 được chào bán khoảng 9,5 tỷ đồng.

Tại tòa CT5, căn 2 phòng ngủ diện tích 102m2 được rao bán với giá 7,1-7,6 tỷ đồng. Căn 3 phòng ngủ diện tích 139m2 có giá 10,5-11 tỷ đồng, tùy tình trạng nội thất và vị trí căn hộ.

Theo nhận định của môi giới bất động sản tại Hà Đông, phân khúc căn hộ cao cấp ở khu vực này không còn tăng nóng như giai đoạn trước. Căn hộ Hà Đông đang phải cạnh tranh với nguồn cung mới tại nhiều khu vực khác, đặc biệt là các đại đô thị phía Tây và phía Nam Hà Nội. Những dự án mới có lợi thế về quy hoạch, tiện ích và cơ cấu diện tích đa dạng, tạo thêm lựa chọn cho người mua.