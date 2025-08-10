Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp cùng các phòng chức năng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá, bắt giữ 18 đối tượng (công an chưa cung cấp danh tính) liên quan đến đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, giải cứu thành công 11 trẻ sơ sinh, thu giữ 7 hộ chiếu cùng nhiều giấy khai sinh, giấy chứng sinh và các tài liệu có liên quan.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một số hội, nhóm, đường dây có biểu hiện mang thai hộ vì mục đích thương mại nên đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an để đấu tranh, triệt phá.

Công an làm việc với Quách Thị Thương đối tượng cầm đầu đường dây mang thai xuyên quốc gia ở Việt Nam (Ảnh. CACC)

Quá trình điều tra, công an xác định, đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại trên do đối tượng người Trung Quốc tên Wang thành lập, cầm đầu. Quách Thị Thương (SN 1985, trú Lâm Đồng) hiện đang ở tại xã Văn Lang (Thái Nguyên) là đối tượng cầm đầu trong nước.

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ, lừa những phụ nữ dưới 35 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn đồng ý mang thai hộ. Khi có người cần nhờ mang thai hộ, chúng sẽ đưa những phụ nữ đó sang Trung Quốc cấy phôi, đưa qua Campuchia dưỡng thai rồi trở lại Việt Nam sinh con.

Trẻ sau khi chào đời, các đối tượng nhờ mang thai hộ sẽ sang Việt Nam làm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ bố con và tiến hành các thủ tục để giao trẻ. Số tiền mỗi người mang thai thuê được nhận từ 300 triệu đồng/ca.

Các trẻ nhỏ trong đường dây được giải cứu (Ảnh. CACC)

Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã tổ chức thực hiện hơn 100 ca mang thai hộ, đã khởi tố 7 bị can để điều tra về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.