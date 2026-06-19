Phaco không dao - Bước tiến công nghệ trong phẫu thuật đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể hiện là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi trên toàn thế giới. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, nhu cầu điều trị bằng những phương pháp an toàn, chính xác và phục hồi nhanh cũng trở thành mối quan tâm của nhiều người bệnh.

Trong bối cảnh đó, Phaco không dao (Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery - FLACS) được xem là một bước tiến mới trong lĩnh vực phẫu thuật đục thủy tinh thể. Khác với phương pháp Phaco truyền thống, công nghệ này ứng dụng laser femtosecond để thực hiện nhiều công đoạn quan trọng của ca mổ như tạo đường mổ, mở bao trước thủy tinh thể và phân tách nhân đục trước khi hút ra ngoài.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật Phaco không dao tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng

Việc ứng dụng laser giúp tăng độ chính xác trong từng thao tác, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào kỹ thuật thủ công. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần nâng cao độ an toàn và tối ưu kết quả điều trị cho người bệnh.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Phaco không dao là khả năng phân tách và làm mềm nhân đục bằng laser trước khi sử dụng năng lượng siêu âm. Điều này giúp giảm tác động lên các cấu trúc nội nhãn, đặc biệt là lớp tế bào nội mô giác mạc, từ đó hỗ trợ quá trình hồi phục sau phẫu thuật diễn ra thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, độ chính xác cao của laser còn giúp tạo đường mổ và kích thước bao trước đồng đều, hỗ trợ quá trình đặt thủy tinh thể nhân tạo ổn định hơn. Công nghệ này đặc biệt phát huy hiệu quả trong những trường hợp đục thủy tinh thể phức tạp như nhân cứng, đục thủy tinh thể chín trắng hoặc các trường hợp cần đặt thủy tinh thể nhân tạo cao cấp nhằm tối ưu chất lượng thị giác sau mổ.

Dấu ấn từ 2.000 ca phẫu thuật thành công

Sau quá trình triển khai và ứng dụng thực tế, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ 2.000 ca Phaco không dao được thực hiện. Nhiều người bệnh cải thiện thị lực rõ rệt sau phẫu thuật, nhanh chóng quay trở lại các hoạt động sinh hoạt thường ngày như đọc sách, xem tivi, chăm sóc gia đình hay tham gia các hoạt động xã hội.

Đằng sau cột mốc 2.000 ca là hành trình nỗ lực không ngừng của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế trong việc cập nhật công nghệ mới, chuẩn hóa quy trình điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Song song với hoạt động điều trị, bệnh viện cũng liên tục theo dõi, đánh giá kết quả lâm sàng nhằm hoàn thiện quy trình chuyên môn và tối ưu hiệu quả điều trị.

BS.CKII Trương Công Minh – Giám đốc bệnh viện cho biết, cột mốc 2.000 ca Phaco Không Dao không chỉ là một con số đáng tự hào mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng của người bệnh đối với chất lượng điều trị, đội ngũ chuyên môn và công nghệ mà bệnh viện đang triển khai.

BS.CKII Trương Công Minh – Giám đốc bệnh viện chia sẻ tại lễ kỷ niệm

"Điều ý nghĩa nhất không phải là con số 2.000, mà là 2.000 người bệnh đã có cơ hội tìm lại thị lực, lấy lại sự tự tin và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ và nâng cao chất lượng chuyên môn trong thời gian tới", Bác sĩ chia sẻ.

Tri ân niềm tin và tiếp nối sứ mệnh mang ánh sáng đến cộng đồng

Lễ kỷ niệm 2.000 ca Phaco không dao là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của một công nghệ hiện đại trong điều trị đục thủy tinh thể, đồng thời tri ân những người bệnh đã tin chọn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng trong hành trình chăm sóc và bảo vệ thị lực.

Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ nhãn khoa tiên tiến, nâng cao chất lượng điều trị và mang đến thêm nhiều giải pháp chăm sóc mắt hiện đại, an toàn và hiệu quả cho cộng đồng.

Được thành lập từ năm 2004, Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng (Bệnh viện tư nhân Mắt Sài Gòn II) là bệnh viện đầu tiên và là "cánh chim đầu đàn" của hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn.

Tọa lạc tại Phường Bến Thành (Quận 1 cũ), Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng đã đồng hành hơn hai thập kỷ trong việc chăm sóc và bảo vệ thị lực cho người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận. Bệnh viện sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng không gian khám chữa bệnh khang trang, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một trung tâm nhãn khoa chất lượng cao, mang đến trải nghiệm y tế an toàn và tiện nghi cho khách hàng.

Thu Loan