Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và đối với 2 đối tượng Ung Thượng Hiền, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Mỹ Tân An, Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam và Triệu Thanh Tiền, Giám đốc Công ty TNHH Trần Gia về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hợp tác xã Mỹ Tân An.

Đối tượng Ung Thượng Hiền

Theo cơ quan điều tra, Ung Thượng Hiền với vai trò Giám đốc HTX Mỹ Tân An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm hồ sơ khống nhằm quyết toán công trình xây dựng mới, chi số tiền được UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xây dựng mới trụ sở sai mục đích.

Đối tượng Triệu Thanh Tiền

Đối với Triệu Thanh Tiền, mặc dù Công ty Trần Gia chỉ thi công sửa chữa trụ sở làm việc của HTX Mỹ Tân An, nhưng Tiền đã lập khống hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới trụ sở làm việc HTX Mỹ Tân An. Điều này giúp Ung Thượng Hiền quyết toán sai mục đích, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 200 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.