Với những ai yêu thích kỳ nghỉ mang đậm dấu ấn khách sạn 5 sao, InterContinental Nha Trang chào đón du khách bằng hệ thống phòng nghỉ đa dạng, thiết kế tinh tế cùng tầm nhìn hướng biển hoặc thành phố. Đặc biệt, quyền lợi Club InterContinental nâng tầm trải nghiệm với không gian lounge riêng, bữa sáng cao cấp, trà chiều thanh lịch và cocktail buổi tối, mang đến cảm giác riêng tư và thư thái tuyệt đối trong những ngày Tết bận rộn.

Trong khi đó, InterContinental Residences Nha Trang là lựa chọn lý tưởng cho gia đình nhiều thế hệ hoặc kỳ nghỉ dài ngày. Từ căn studio ấm cúng đến căn hộ 1 - 3 phòng ngủ rộng rãi, mỗi không gian đều được trang bị đầy đủ bếp, máy giặt và tiện nghi sinh hoạt như tại nhà. Đây là nơi để cả gia đình quây quần nấu bữa cơm đầu năm, tận hưởng Tết theo nhịp điệu riêng, giữa khung cảnh biển xanh dịu dàng.

Điểm nhấn đặc biệt mùa Tết năm nay là ưu đãi “Lưu trú 3 đêm, thanh toán 2 đêm”, giúp kỳ nghỉ đầu xuân thêm trọn vẹn mà vẫn tiết kiệm. Một đêm nghỉ miễn phí, đổi lại là thêm thời gian bên người thân, thêm khoảnh khắc an nhiên để khởi đầu năm mới thật nhẹ nhàng.

Dù lựa chọn phong cách nghỉ dưỡng chuẩn mực tại khách sạn hay sự tiện nghi linh hoạt của căn hộ, InterContinental Nha Trang và InterContinental Residences Nha Trang đều hứa hẹn mang đến một mùa Tết tinh tế, ấm áp và đáng nhớ bên bờ biển Nha Trang.

Bên cạnh không gian lưu trú sang trọng, mùa Tết tại InterContinental Nha Trang và InterContinental Residences Nha Trang còn được hoàn thiện bằng hành trình ẩm thực tinh tế và những hoạt động văn hóa giàu bản sắc, mang không khí xuân đến gần hơn với mọi thế hệ.

Ẩm thực ngày Tết được chăm chút như một bữa tiệc đoàn viên đúng nghĩa. Thực đơn set menu được thiết kế riêng cho dịp đầu năm, kết hợp hài hòa giữa các món ăn truyền thống Việt Nam và phong cách quốc tế hiện đại, phù hợp cho những buổi sum họp gia đình hay gặp gỡ đầu xuân.

Bên cạnh đó, buffet chủ đề diễn ra vào mỗi cuối tuần, thứ Sáu và thứ Bảy với chủ đề Steak & Grill, nơi thực khách thưởng thức các loại thịt hảo hạng được nướng chuẩn vị, kết hợp hải sản tươi ngon, món ăn kèm tinh tế và sốt đặc trưng, mang đến bữa tiệc cuối tuần đậm chất ẩm thực quốc tế trong không khí Tết rộn ràng. Những ai yêu thích sự nhẹ nhàng có thể lựa chọn trà chiều mùa xuân theo phong cách Anh cổ điển, trong khi thực khách ưa khám phá vẫn có thể thưởng thức menu gọi món à la carte với nhiều món ăn độc đáo, sáng tạo.

Không khí Tết còn được thổi hồn qua chuỗi chương trình giải trí mang đậm nét văn hóa truyền thống. Màn múa lân rộn ràng ngày đầu xuân gửi gắm lời chúc may mắn và thịnh vượng cho năm mới. Hoạt động tặng chữ thư pháp cùng những nét mực đầu năm mang ý nghĩa an lành, sung túc. Xen kẽ là các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống, tạo nên không gian Tết ấm áp, gần gũi nhưng vẫn tinh tế, để mỗi khoảnh khắc lưu trú không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là sự kết nối cảm xúc.

Từ hương vị ẩm thực đến thanh âm ngày xuân, InterContinental Nha Trang và InterContinental Residences Nha Trang mang đến một mùa Tết trọn vẹn, nơi truyền thống được tôn vinh trong chuẩn mực sang trọng đương đại.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt phòng, liên hệ:

Email reservation.icnt@ihg.com.

Website: https://nhatrang.intercontinental.com/vi/

Facebook: https://www.facebook.com/intercontinentalnhatrang.official