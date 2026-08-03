Bằng Kiều - 4 con trai với 2 người phụ nữ

Bằng Kiều sinh năm 1973 tại Hà Nội, từng là thành viên các ban nhạc đình đám thập niên 1990 như Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dưa Hấu trước khi tách ra hát solo.

Năm 2003, anh kết hôn với ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh và có 3 con trai chung là Bằng Phương (tên thường gọi Beckam) sinh năm 2003; Bằng Anh (tên thường gọi Colin) sinh năm 2006 và Bằng Trương (tên thường gọi Kenzi) sinh năm 2011. Sau 10 năm chung sống, cặp đôi chia tay vào năm 2013.

Đến năm 2022, khi đã bước sang tuổi ngoài 49, Bằng Kiều công khai có thêm con trai thứ 4 tên Bằng Nguyên (tên thường gọi Benly) với bạn gái mới kém 17 tuổi tên Mai Linh.

4 con trai của Bằng Kiều.

Dù đã ly hôn hơn 1 thập kỷ, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh vẫn giữ mối quan hệ văn minh, thường xuyên cùng nhau xuất hiện trong các dịp quan trọng của 3 con. Trizzie từng chia sẻ cả 2 luôn ưu tiên những gì khiến các con vui vẻ, hạnh phúc nhất. Cô cũng công khai khen ngợi bạn gái mới của chồng cũ, đồng thời xem bé Benly như con của mình.

3 con trai lớn sinh ra và lớn lên tại Mỹ, được khán giả gọi vui là "ba chàng lính ngự lâm" vì thường xuyên đi cùng nhau chăm sóc mẹ. Cả ba mãi đến năm 2023 mới có dịp về Việt Nam lần đầu tiên, theo mẹ về quê ở Quế Sơn, Quảng Nam để thắp hương ông bà.

Đáng chú ý, con trai thứ hai Colin tuy được nhận xét có năng khiếu âm nhạc nhưng lại không theo nghiệp ca hát của bố mẹ mà đặt mục tiêu trở thành luật sư, một lựa chọn khiến Bằng Kiều không khỏi bất ngờ.

Sang năm 2026, khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Bằng Kiều nhiều lần nhắc đến các con. Nam ca sĩ từng tự trách bản thân vì không thể có mặt trong một dịp tốt nghiệp quan trọng của con trai Colin ở Mỹ do lịch thi hát dày đặc.

Bằng Kiều cũng chia sẻ nhờ có mẹ, bạn gái và vợ cũ thay nhau chăm sóc các con, anh mới có thể toàn tâm toàn ý cho hành trình trở lại đường đua âm nhạc, bao gồm cả màn tái hợp nhóm Quả Dưa Hấu sau gần 3 thập kỷ vắng bóng chung sân khấu.

Bằng Kiều và Benly hát "Hè muộn":

Đăng Khôi - 3 quý tử sau gần 20 năm bên Thủy Anh

Đăng Khôi sinh ngày 28/11/1983 tại Hà Nội. Anh và Thủy Anh (sinh năm 1985) quen biết nhau gần 20 năm, về chung nhà từ năm 2009 rồi tổ chức đám cưới chính thức vào năm 2013.

Con trai đầu lòng Nguyễn Đăng Khang, tên thân mật Ken, chào đời đúng ngày Valentine năm 2012. Đến ngày 8/10/2015, Thủy Anh sinh con trai thứ hai, đặt tên là Đăng Anh. Đăng Khôi công bố tin vợ mang thai lần 3 ngay trên sóng truyền hình vào tháng 8/2024 khiến Thủy Anh xúc động rơi nước mắt.

Ở tuổi 39, Thủy Anh sinh con lần 3 vào ngày 11/12/2024. Tên bé được đặt tên khai sinh là Nguyễn Đăng Anh Tài, tên thân mật là Kai - ghép từ Khôi và Gai, gắn với chính Anh trai vượt ngàn chông gai, chương trình Đăng Khôi tái xuất sau 10 năm gần như vắng bóng showbiz.

3 quý tử nhà Đăng Khôi - Thủy Anh.

Hiện gia đình 5 người của Đăng Khôi - Thủy Anh sinh sống trong biệt thự rộng 300m2 tại TPHCM, được ước tính trị giá khoảng 50 tỷ đồng.

Dù điều kiện kinh tế dư dả, cặp đôi vẫn cho con trai thứ hai Đăng Anh theo học một trường tiểu học công lập tại TPHCM, trong khi Ken theo học hệ liên cấp THCS - THPT tư thục. Với Đăng Khôi, đây được xem là giai đoạn viên mãn nhất sau gần 2 thập kỷ đồng hành cùng Thủy Anh, người vợ và cũng là quản lý sát cánh bên anh.

Ảnh: FBNV