Đăng Khôi và món quà dành cho những người cha

Sau nhiều năm tập trung cho kinh doanh và gia đình, Đăng Khôi trở lại với âm nhạc bằng MV Khi con gọi là ba với những thước phim tư liệu ghi lại quá trình trưởng thành của các con.

Đăng Khôi chia sẻ rằng tựa đề bài hát gắn với khoảnh khắc cảm thấy cuộc đời thay đổi hoàn toàn như lần đầu tiên nghe con gọi "Ba". Anh nói: "Khi con gọi là ba là lời tự sự, là lời hứa của tôi và bà xã rằng ba mẹ sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho các con trên nẻo đường đời".

Gia đình Đăng Khôi.

Điểm nhấn đặc biệt của MV là sự góp mặt của Neko Lê, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngoài tình thân trong nghề, họ còn cùng chia sẻ vai trò làm cha ngoài đời. Những khoảnh khắc các nghệ sĩ cùng con cái tạo nên bức tranh đa sắc về tình phụ tử, gửi thông điệp rằng dù cá tính, gai góc trên sân khấu, khi về nhà, họ vẫn là những người cha ấm áp.

Đăng Khôi và vợ - diễn viên Thủy Anh - đã bên nhau hơn hai thập kỷ với hành trình không ít thử thách, từ biến cố mất thính giác của anh đến bệnh tật của người thân. Cặp đôi hiện có 3 con trai: Đăng Khang (14 tuổi), Đăng Anh (10 tuổi) và bé út Kai, tên thật Nguyễn Đăng Anh Tài, chào đời cuối năm 2024.

Hương Tràm khép lại fan meeting 2 miền, giới thiệu dự án mới

Ca sĩ Hương Tràm vừa hoàn thành 2 đêm fan meeting tại TPHCM và Hà Nội trong tháng 5/2026, đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ tổ chức sự kiện gặp gỡ người hâm mộ sau 7 năm vắng bóng. Chương trình nhanh chóng tạo sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội với hàng loạt khoảnh khắc tương tác gây chú ý.

Khác với không khí trang trọng thường thấy tại các sự kiện biểu diễn, Hương Tràm chủ động xóa khoảng cách sân khấu bằng cách liên tục trò chuyện, tương tác và hòa mình vào cảm xúc của khán giả. Bầu không khí 2 đêm diễn vì thế gần với một buổi tụ họp thân quen hơn là một chương trình ca nhạc thông thường.

Hương Tràm trong fan-meeting tại TPHCM và Hà Nội.

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý là năng lượng đến từ chính khán giả. Nhiều fan thuộc từng câu hát, xử lý mượt mà cả những đoạn cao gắn liền với chất giọng nội lực của Hương Tràm, thậm chí tự tin bước lên sân khấu song ca cùng thần tượng. Không ít người hài hước gọi đây là sự kiện "fan hát cho idol nghe".

Nữ ca sĩ nhẹ nhàng lau nước mắt cho người hâm mộ đang nghẹn ngào đọc tâm thư, đồng thời hỗ trợ một khán giả bí mật cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu ca khúc Ngại ngùng. Bên cạnh đó, hình ảnh Hương Tràm thoải mái bắt trend TikTok, nói tiếng Nghệ An và liên tục tung hứng duyên dáng cùng fan đã khắc họa một diện mạo rất khác so với hình ảnh ballad nghiêm túc thường thấy.

'Tinh hà say hi' tiếp nối 'Vũ trụ say hi'

Tinh hà say hi là chương trình thực tế âm nhạc tiếp theo thuộc Vũ trụ say hi, dự kiến phát sóng tháng 7/2026. Đây là mùa thứ 4 của thương hiệu, nối tiếp Anh trai say hi 2024, Anh trai say hi 2025 và Em xinh say hi.

Khác với các mùa trước quy tụ 30 nghệ sĩ, ban tổ chức "úp mở" về sự thay đổi quy mô dàn nghệ sĩ lần này - chi tiết đang được khán giả đặt câu hỏi nhiều nhất.

Tinh hà say hi được định vị là không gian để nghệ sĩ cộng hưởng và "lột xác" - nơi bản năng sáng tạo, cá tính âm nhạc lẫn khả năng thích nghi cùng được thử thách. Phía nhà sản xuất nhấn mạnh đây không chỉ là bước kế thừa mà còn là mốc mở rộng hệ sinh thái của đơn vị theo hướng có chiều sâu và bền vững hơn.

Danh sách nghệ sĩ và toàn bộ thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.

