Liên quan đến vụ việc tập trung đông người tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên đã mời 2 trường hợp đăng tải video liên quan đến vụ việc trên mạng xã hội đến làm việc.

Theo đó, ngày 24/9, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã mời anh D.A.T. (SN 2006, trú tại phường Tích Lương) và chị N.T.T.D. (SN 1991, trú tại phường Phan Đình Phùng) đến làm việc để xác minh việc đăng tải video liên quan đến sự việc xảy ra tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn.

Tại cơ quan công an, cả 2 trường hợp được xác định đã nhận thức được hành vi của mình. Phòng An ninh mạng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 22h ngày 23/9, một phụ nữ chặn một ô tô tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn. Thời điểm này, trong xe có một nam và một nữ. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Nhiều người kéo đến khu vực, dùng điện thoại quay phim, livestream và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Có thời điểm, đám đông quây kín chiếc ô tô, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông qua khu vực.

Nhận được tin báo, Công an phường Phan Đình Phùng nhanh chóng có mặt, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vận động người dân không tập trung đông người.

Sau đó, đám đông được giải tán, giao thông tại khu vực trở lại bình thường. Những người liên quan được đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Mai Trọng Tấn, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, cho biết theo báo cáo ban đầu của Công an phường, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn do ghen tuông tình ái.

Theo lãnh đạo UBND phường Phan Đình Phùng, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an khuyến cáo không livestream, phát tán thông tin chưa kiểm chứng

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, không livestream, bình luận hoặc đưa ra những thông tin, nhận định thiếu căn cứ khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Người dân cũng được khuyến cáo không chia sẻ, đăng tải lại hình ảnh, video hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm và dữ liệu cá nhân của người khác.

Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, khi chưa rõ bản chất vụ việc, chưa có kết quả xác minh thì người dân không nên tự đưa ra kết luận hoặc phát tán thông tin trên mạng xã hội.

Việc tự ý quay, chụp, đăng tải thông tin cá nhân, hình ảnh, địa chỉ, tài khoản mạng xã hội... của người khác khi chưa được phép có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý, tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo: Chưa kiểm chứng thì không kết luận; chưa xác minh thì không phát tán; chưa được phép thì không công khai dữ liệu cá nhân, hình ảnh của người khác.

Khi phát hiện vụ việc bất thường, người dân cần giữ bình tĩnh, bảo đảm an toàn, không tụ tập gây mất an ninh trật tự và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.

Cơ quan công an cũng lưu ý, việc đăng tải hoặc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có thể chỉ diễn ra trong vài phút nhưng tùy nội dung, hành vi và hậu quả, người thực hiện có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

“Kiểm chứng kỹ trước khi đăng, bình tĩnh trước khi chia sẻ” là khuyến cáo được Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên đưa ra sau vụ việc.