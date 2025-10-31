Ngày 31/10, Công an xã Long Hưng (Đồng Tháp) cho biết đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để hoàn tất hồ sơ xử lý một nữ cán bộ về hành vi cố ý gây thương tích, liên quan đến vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 25/10, chị Lê Huỳnh Anh (39 tuổi, ngụ phường Thanh Hòa, Đồng Tháp) đang nhậu ở nhà bạn tại phường Trung An thì gọi điện cho chồng là anh B.K.G. (41 tuổi).

Qua điện thoại, anh G. công khai cho Huỳnh Anh biết đang nhậu ở nhà của bạn gái là N.T.H.Tr (33 tuổi, ngụ xã Long Hưng, Đồng Tháp), còn thách thức Huỳnh Anh đến nhà chị Tr.

Tức giận trước thái độ của chồng, Huỳnh Anh thuê taxi chở mình cùng hai người bạn (một nam, một nữ) đến nhà chị Tr. để “nói chuyện”.

Khi đến nơi, thấy anh G. và chị Tr. đang ngồi nhậu cùng vài người khác, Huỳnh Anh tiến lại gần, dùng dao rọc giấy rạch liên tục vào vùng mặt chị Tr. khiến nạn nhân bị thương.

Sau đó, Huỳnh Anh và anh G. xảy ra giằng co, mọi người vào can ngăn. Chị Tr. được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương vùng mặt, đầu, vai và mất nhiều máu.

Hiện trường vụ đánh ghen. Ảnh: Công an xã Long Hưng

Nhận tin báo, Công an xã Long Hưng đã có mặt bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc và phối hợp bệnh viện kiểm tra thương tích của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Lê Huỳnh Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Theo Công an xã Long Hưng, chị Huỳnh Anh là cán bộ công chức đang công tác tại một phường của tỉnh Đồng Tháp.

Huỳnh Anh đã bị tạm giữ ngay sau khi vụ việc xảy ra để phục vụ điều tra.