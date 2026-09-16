Chiều 16/9, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Bảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển. Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị 2 cán bộ được luân chuyển về xã Kim Bảng nhanh chóng nắm bắt địa bàn, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Xã Kim Bảng có đường biên giới với Lào, Cửa khẩu Thanh Thủy và là điểm cuối tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu địa phương tập trung khai thác tiềm năng kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ; quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm.