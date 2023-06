Cụ thể, Đại tá Phạm Hoàng Thảo - Trưởng Công an huyện Bình Chánh, được điều động giữ chức Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP.HCM.

Công an TP.HCM công bố, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự. Ảnh: Trung Dũng

Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh, thay Đại tá Phạm Hoàng Thảo.

Công an TP.HCM còn quyết định điều động Đại tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng Công an quận 6 giữ chức Trưởng Công an quận 5. Và điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Trọng Đạt - Phó trưởng Công an quận 1, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Nhà Bè.