Ngày 22/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đàm Văn Lương (SN 1986, trú Cao Bằng) và Lê Văn Ngà (SN 1966, trú Hà Nội) lần lượt mức án 12 và 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Văn Tiệp (SN 1986, ở Vĩnh Phúc) nhận án 3 năm tù về tội “Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không đảm bảo an toàn”.

Theo cáo trạng, tháng 4/2024, Lê Văn Tiệp mua lại chiếc xe ô tô tải có thời hạn đăng kiểm lưu hành đến ngày 24/6/2024. Đến thời hạn kiểm định, bị cáo không đưa xe đi đăng kiểm, bảo dưỡng, sửa chữa, dẫn đến tình trạng xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Bị cáo Tiệp biết rõ chiếc xe trên đã hết thời hạn lưu hành nhưng vẫn giao cho bị cáo Đàm Văn Lương điều khiển để vận chuyển vật liệu công trường.

Khoảng 11h ngày 16/7/2024, Lương điều khiển chiếc ô tô tải chở 34,48 tấn đá base đi từ công trường khai thác đá ở huyện Hoài Đức theo hướng xã Cát Quế đi xã Minh Khai.

Đến ngã tư giao nhau giữa đường ĐH05 và đường cầu mương (địa bàn xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức), tài xế Lương không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, chỉ bấm còi cảnh báo để đi thẳng qua ngã tư.

Cùng thời điểm đó Lê Văn Ngà điều khiển xe ô tô tải đi đến ngã tư đường Ba Chàng - ĐH05 và chị Nguyễn Thị H. (SN 1992) điều khiển xe máy phía sau chở theo 3 con (lần lượt sinh năm 2011, 2014 và 2016).

Khi đi hết cầu Dương Liễu, nghe thấy tiếng còi xe ô tô do Lương điều khiển, chị H. dừng xe lại ở phần đường bên phải (theo chiều đi), đoạn trước ngã tư để chờ cho xe ô tô đi qua.

Cùng thời điểm này, Ngà điều khiển xe đi đến giữa ngã tư. Lương nhìn thấy xe ô tô của Ngà đến, cắt ngang qua đầu xe mình nên đánh lái sang phải để tránh. Trong khi đó, Ngà nhìn thấy xe ô tô do Lương điều khiển đang đi đến không dừng lại quan sát mà tăng ga để vượt qua ngã tư.

Do khoảng cách của hai xe ô tô rất gần nên mặt ngoài góc bên trái ba đờ sóc trước xe ô tô do Lương điều khiển đã đâm vào mặt ngoài phía trước bên phải cánh cửa cabin, thùng xe ô tô do Ngà điều khiển. Vụ va chạm đẩy xe ô tô của Ngà trượt ngang trên nền đường về phía chị H. đang dừng xe, đẩy mẹ con chị H. cùng chiếc xe máy ép sát vào thành cầu Dương Liễu.

Sau khi va chạm, Lương xuống xe kiểm tra, xác định mẹ con chị H. đã bị 2 chiếc ô tô chèn ép sát vào thành cầu, khiến cả ba mẹ con bị thương nặng, chảy máu.

Lương lùi xe để người dân kiểm tra, cấp cứu người bị nạn rồi rời khỏi hiện trường. Ngà bị thương sau tai nạn nên được người nhà đưa đi bệnh viện.

Cáo trạng xác định, vụ tai nạn giao thông làm chị H. cùng các con tử vong tại chỗ; Lê Văn Ngà bị thương tích 6%.

Về dân sự, quá trình điều tra vụ án, gia đình Lê Văn Tiệp đã tự nguyện bồi thường cho gia đình các bị hại 20 triệu đồng, Ngà tự nguyện bồi thường 60 triệu đồng.