20/10 là ngày gì?

Một bó hoa dành cho mẹ, lời chúc gửi cô giáo hay bữa cơm do người chồng chuẩn bị… là những cách thể hiện tình cảm quen thuộc mỗi dịp 20/10. Ngày này hằng năm được biết đến là ngày Phụ nữ Việt Nam, đồng thời là ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đây là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội, từ những công việc âm thầm hằng ngày đến thành tựu trong lao động, học tập, nghiên cứu và nhiều lĩnh vực khác.

Nguồn gốc, ý nghĩa ngày 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam có nguồn gốc từ một dấu mốc cách đây gần 1 thế kỷ. Theo Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam, một tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào phụ nữ trong nước.

Qua từng giai đoạn lịch sử, tổ chức phụ nữ thay đổi tên gọi và hình thức hoạt động để phù hợp với nhiệm vụ của mỗi thời kỳ. Tài liệu “Hội LHPN Việt Nam: Các dấu mốc lịch sử” ghi nhận, tại Hội nghị thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc tháng 6/1976, ngày 20/10/1930 được chọn làm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam

Đến năm 2010, ngày 20/10 chính thức được công nhận là ngày Phụ nữ Việt Nam. Tại Thông báo số 382-TB/TW ngày 15/10/2010, Ban Bí thư đồng ý công nhận ngày kỷ niệm này, đồng thời yêu cầu tổ chức các hoạt động phù hợp để phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Như vậy, năm 1930 là dấu mốc gắn với sự ra đời của tổ chức tiền thân của Hội, còn năm 2010 là thời điểm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được công nhận.

Nhìn lại chặng đường ấy cũng là nhìn lại đóng góp của nhiều thế hệ phụ nữ. Trong chiến tranh, họ tham gia chiến đấu, lao động, chăm lo hậu phương. Trong thời bình, phụ nữ tiếp tục khẳng định năng lực ở nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng gia đình và phát triển đất nước.

Ý nghĩa ngày 20/10 vì thế gắn liền với sự ghi nhận, cũng như trách nhiệm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Sự tôn vinh trở nên thiết thực khi phụ nữ có cơ hội học tập, làm việc, theo đuổi lựa chọn của mình và được đánh giá xứng đáng với năng lực.

Ngày 20/10 năm 2026 vào thứ mấy?

Ngày 20/10/2026 rơi vào thứ Ba, đánh dấu 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tính từ ngày 20/10/1930.

Ngày kỷ niệm nằm giữa tuần nên các gia đình có thể chủ động thu xếp một bữa cơm tối, buổi gặp gỡ hoặc dành thời gian trò chuyện với những người phụ nữ mình yêu quý. Các cơ quan, trường học cũng có thể lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức hoạt động giao lưu, tri ân.