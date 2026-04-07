LỜI TÒA SOẠN Từ những bản làng cheo leo nơi non cao, từng nhịp sống đang âm thầm đổi thay nhờ ánh sáng của công nghệ số. Không chỉ giúp người dân rút ngắn quãng đường đến với thông tin, tri thức và các dịch vụ thiết yếu, công nghệ còn mở ra những cơ hội mới để phát triển sinh kế, nâng cao dân trí, củng cố niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Sự hiện diện của công nghệ ở vùng sâu, vùng xa vì thế không chỉ là bước tiến của hạ tầng, mà còn là hành trình lan tỏa công bằng phát triển, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường đi tới hiện đại hóa đất nước. Tuyến bài “Khi công nghệ vượt núi, băng rừng đến bản làng” ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, từ tiếp cận dịch vụ công, giáo dục, y tế đến sản xuất, tiêu thụ nông sản trong hành trình chuyển đổi số nơi vùng cao…

Thôn Suối Chải cách trung tâm xã hơn 20 km. Ảnh: Trọng Bảo

Nhiều thủ tục hành chính giải quyết tại thôn

Cách trung tâm xã trên 20 km, Suối Chải là một trong những thôn xa xôi và khó khăn nhất của xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đặc biệt là giao thông cách trở. Vì vậy, một số thủ tục hành chính như: Xác nhận hộ nghèo, giấy tờ liên quan đến học sinh, chế độ chính sách… luôn là nỗi vất vả đối với không ít gia đình ở vùng sâu, vùng xa.

Với mục tiêu đưa dịch vụ hành chính công đến gần với người dân; cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bát Xát đã lựa chọn Suối Chải là một trong những thôn vùng khó để triển khai mô hình điểm “Thôn số”.

Để thực hiện mô hình này, thôn được trang bị máy tính kết nối Internet; đồng thời, tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn để cán bộ thôn và bà con từng bước làm quen, sử dụng các dịch vụ số cơ bản. Mô hình tập trung hỗ trợ cài đặt, sử dụng định danh điện tử, nộp hồ sơ hành chính công trực tuyến ở mức độ đơn giản, tiếp nhận thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền… Vì vậy, nhiều thủ tục hành chính của bà con đã được giải quyết ngay tại thôn thay vì phải đến trung tâm xã như ngày trước.

“Trước đây, để làm các thủ tục cho các con đi học, tôi phải đi hơn 20 cây số mới đến được xã. Từ khi các thủ tục này được triển khai ngay tại thôn, tôi và bà con không phải đi lại nhiều. Cán bộ và các cô giáo cũng hướng dẫn tận tình, cụ thể từng bước để bà con hoàn thiện các thủ tục”, chị Lý Tả Mẩy, người dân thôn Suối Chải chia sẻ.

Theo ông Chảo Củi Phú - Bí thư Chi bộ thôn Suối Chải, trong quá trình triển khai mô hình “Thôn số”, thôn đã huy động tối đa đội ngũ cán bộ, các đoàn thể; đặc biệt là các thầy cô giáo tham gia hỗ trợ bà con. Tại các điểm trường đều bố trí giáo viên phụ trách công nghệ thông tin; trực tiếp hướng dẫn cán bộ thôn thao tác, sử dụng các nội dung liên quan đến công nghệ số.

Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường như: Đường truyền Internet, thiết bị trình chiếu, loa truyền thanh cũng được tận dụng phục vụ sinh hoạt cộng đồng và vận hành mô hình “Thôn số”.

“Phấn khởi là, khi người dân từng bước làm quen với công nghệ số, việc quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thôn, như: Cá tầm, gà đen, lợn cắp nách… sẽ thuận lợi hơn. Qua đó, góp phần giúp người dân tiếp cận thị trường nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào thương lái, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm…”, ông Chảo Củi Phú cho biết thêm.

Lễ ra mắt mô hình Thôn số tại Suối Chải. Ảnh: Trọng Bảo

Phấn đấu 100% "Thôn số" trong năm 2026

Thực tế triển khai tại Suối Chải cho thấy, mô hình “Thôn số” không đòi hỏi trình độ công nghệ quá cao, mà được triển khai theo hướng dễ dùng, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện, trình độ của người dân vùng cao. Chính quyền xã Bát Xát cũng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên thành lập các “Tổ công nghệ số” cộng đồng để hướng dẫn bà con, tạo sự lan tỏa rộng rãi.

Ông Vũ Hồng Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bát Xát, cho biết: Việc triển khai mô hình “Thôn số” được thực hiện với tinh thần linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Do nguồn ngân sách còn hạn chế, xã đã huy động thêm nguồn xã hội hóa, tận dụng trang thiết bị sẵn có. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để hỗ trợ chuyển đổi số tại thôn, bản.

“Mục tiêu trước mắt, là hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính đơn giản. Về lâu dài, địa phương sẽ từng bước nâng cao mức độ chuyển đổi số, đưa công nghệ đi vào đời sống. Đến nay xã đã triển khai được 7 thôn, bản là những địa bàn vùng cao, xa xôi, đường đi lại khó khăn. Dự kiến trong năm 2026, mô hình “Thôn số” sẽ được phủ kín tất cả các thôn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính…”, ông Vũ Hồng Phương nhấn mạnh.

Các điểm trường được huy động để triển khai mô hình Thôn số. Ảnh: Trọng Bảo

Mô hình “Thôn số” ở Bát Xát, là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, việc chuyển đổi số ở xã vùng cao Bát Xát đã và đang phát huy hiệu quả. Trong đó, mô hình “Thôn số”, là minh chứng rõ nét thể hiện chính quyền gần dân, sát dân; nâng cao hiệu quả công vụ, bảo đảm quyền lợi và lợi ích thiết thực cho người dân.

