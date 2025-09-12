1. Gia đình là nơi ta được yêu trước khi kịp chứng minh mình xứng đáng.

2. Ngôi nhà chỉ là mái, gia đình mới là ấm.

3. Giữa những ồn ào, tiếng gọi “về nhà” luôn là âm thanh dịu dàng nhất.

4. Hạnh phúc không ồn ào - đó là bữa cơm tối đủ mặt người thương.

5. Gia đình cho ta rễ để bám và đôi cánh để bay.

6. Yêu nhau là nói thật, thương nhau là nói khéo.

7. Trong gia đình, xin lỗi và cảm ơn luôn rẻ nhất nhưng quý nhất.

8. Không có ai hoàn hảo, nhưng một gia đình biết tha thứ thì rất gần sự hoàn hảo.

9. Nhà là nơi ta nhỏ bé cũng được, yếu đuối cũng được.

10. Những ký ức đẹp nhất thường nảy mầm từ những điều rất nhỏ: Một món ăn, một tiếng cười.

11. Thước đo của gia đình không phải diện tích nhà, mà là độ rộng lòng nhau.

12. Khi ngoài đời mưa gió, gia đình là chiếc áo khoác không bao giờ lỗi mốt.

13. Dạy con bằng gương sáng dễ hơn bằng lời dài.

14. Bận mấy cũng hãy bận yêu nhau, việc sẽ xong, người thì không đợi mãi.

15. Tình thân là khoản tiết kiệm sinh lãi theo năm tháng.

16. Ở nhà, lắng nghe quan trọng hơn thắng thua.

17. Mọi chuyến đi đều đẹp hơn khi có điểm đến mang tên “gia đình”.

18. Nhà không cần quá nhiều đồ, chỉ cần dư dả sự ân cần.

19. Gia đình không xóa đi khó khăn, nhưng cho ta lý do để đi tiếp.

20. Yêu thương được nói mỗi ngày sẽ trở thành thói quen hạnh phúc.