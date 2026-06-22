Thay vì né tránh những áp lực quen thuộc mà Gen Z phải đối mặt mỗi ngày, nam rapper biến chúng thành chất liệu âm nhạc sắc bén, bóc tách hàng loạt định kiến và checklist cuộc đời mà người trẻ vẫn đang bị buộc phải chạy theo.

Lấy cảm hứng từ tinh thần Sao phải theo chuẩn 24k.Right bắt tay cùng Tuborg ra mắt track mới

“Lớn là phải giữ hình tượng để cho mọi người không chê. Vừa phải thẳng thắn quyết liệt xông xáo vừa phải thanh tao. Lớn là phải nghiêm túc đừng cợt nhả, mọi người không mê”. Những câu nói quen thuộc này chính là loạt "checklist cuộc đời" mà nhiều Gen Z đang chạy theo mỗi ngày.

Không chỉ dừng lại ở việc đồng cảm với Gen Z về những áp lực theo chuẩn, 24k.Right cùng bia Tuborg đã biến chính những định kiến đó thành loạt punchline sắc lẹm trong bản MV "Nhiệm vụ hệ thống tôi làm lại bài anh tên là" tự kết hợp với chính mình. Chạy trên con beat giật cực gắt, sản phẩm này đã thổi bùng năng lượng tự do, rủ rê Gen Z giật tung nắp áp lực để tự do làm chủ cuộc chơi theo chất riêng của mình.

Sức hút từ những câu punchline "bắt bài" loạt tiêu chuẩn

Quyết định lựa chọn định dạng Lyric Video giúp người nghe hoàn toàn tập trung vào phần lyric đầy rẫy những áp lực mà bất kỳ người trẻ nào cũng từng trải qua. "Phải thế này", "phải thế nọ", "đừng khác biệt quá", "đừng nổi bật quá"... tất cả được 24k.Right đưa thẳng vào bài nhạc trên nền beat dồn dập, tạo nên những lời khẳng định đầy năng lượng cho thế hệ trẻ.

Những tiêu chuẩn vô lý như nữ phải thùy mị nết na đi kèm mạnh mẽ, đàn ông thì phải bản lĩnh và có đầy đủ "4 tế" được nam rapper chỉ ra không kiêng dè. Hay thông điệp đậm chất bia Tuborg cũng xuất hiện xuyên suốt bài nhạc: "Chuẩn là phải vậy sao? Mà tại sao phải theo chuẩn?" Và sau cùng là lời khẳng định dành cho bất kỳ ai đang mệt mỏi vì những đánh giá từ bên ngoài: “Chỉ cần tin vào bản thân, lời toxic anh từ chối nhận".

Những tiêu chuẩn như nữ phải thuỳ mị nết na, đàn ông thì phải bản lĩnh và có đầy đủ 4 tế được 24K.Right đưa vào track mới

Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc, cú bắt tay giữa Tuborg và 24k.Right còn tiếp tục lan tỏa thông điệp sống đúng với bản sắc riêng. Khi hành động giật nắp chai mang tính biểu tượng của Tuborg được lồng ghép mượt mà vào thông điệp của bài hát: giật tung chiếc nắp cũng là lúc bạn tự tay giật tung mọi áp lực vô hình để mở ra những cuộc vui kịch trần. Thông qua đó bia Tuborg muốn truyền cảm hứng để người trẻ ngừng gồng mình cho vừa khuôn mẫu của người khác và tự viết nên luật chơi của chính mình.

24K Right bắt tay bia Tuborg giật tung những áp lực cho GenZ hè này

Cú bắt tay từ sự đồng điệu về DNA âm nhạc bứt phá

Âm nhạc sành điệu, phóng khoáng luôn là DNA bất biến của bia Tuborg. Việc thương hiệu đồng hành cùng các nghệ sĩ cá tính chính là sự đồng điệu lớn về tinh thần: cùng tin rằng cuộc sống không cần đi theo một khuôn mẫu giống nhau. Từ Đại sứ toàn cầu Jay Park - ngôi sao từ chối chiếc khuôn mẫu idol đúng công thức để tự xây đế chế Hip-hop riêng cho đến 24k.Right ngạo nghễ, luôn biến áp lực thành chất liệu âm nhạc đậm chất riêng; tất cả đều gặp nhau ở điểm chung: Tự do và thành thật với bản sắc nguyên bản.

MV "Nhiệm vụ hệ thống tôi làm lại bài anh tên là" chính là chất xúc tác mạnh mẽ, tiếp nguồn năng lượng tích cực để cổ vũ Gen Z bước khỏi con đường định sẵn, ngưng chạy theo kỳ vọng của số đông. Khi nắp chai đã giật, lời khẳng định "phá chuẩn" của bạn cũng không nên chỉ dừng lại ở việc gật gù qua màn hình.

Tuborg và 24k.Right khởi động cuộc thi "Sáng tạo tuyên ngôn" với cơ hội độc nhất để bạn bước ra ánh sáng, trở thành những gương mặt "phá chuẩn" xuất hiện trực tiếp trong MV đồng sáng tạo của Tuborg x 24k.Right!

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/TuborgVietnam

(Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia)

Bích Đào