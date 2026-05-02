Theo nhiều báo cáo quốc tế, ngày càng nhiều người trẻ sẵn sàng từ bỏ việc học hoặc công việc văn phòng để chuyển sang các nghề dịch vụ phục vụ giới siêu giàu như bảo mẫu, quản gia, trợ lý riêng, tài xế và đặc biệt là bảo vệ.

Một báo cáo của LinkedIn cho thấy, nghề bảo vệ nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ. Tại Trung Quốc, xu hướng này còn rõ rệt hơn khi lực lượng lao động trong ngành ngày càng trẻ hóa, chủ yếu ở độ tuổi 20-29, trang HK01 đưa tin.

Thậm chí, trên mạng xã hội còn lan truyền câu nói: “20 tuổi làm bảo vệ, đỡ đi 40 năm đường vòng”.

Trên các nền tảng video ngắn, hình ảnh những “bảo vệ Gen Z” xuất hiện dày đặc: mặc áo polo đen, đội mũ đồng phục, làm việc trong phòng điều hòa, rảnh rỗi chơi điện thoại, có wifi miễn phí.

Nhiều video còn khẳng định: Lương khởi điểm khoảng 7.000 NDT (khoảng 27 triệu đồng). Làm tại thành phố lớn có thể đạt 9.000 NDT (khoảng 34,7 triệu đồng).

Những nội dung này khiến nhiều người tin rằng đây là công việc “nhàn - ổn định - kiếm tiền tốt”, thậm chí có thể làm cả đời. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại hoàn toàn khác.

Nhiều người trẻ đi làm bảo vệ vì công việc không quá áp lực, thu nhập ổn và có thời gian cho bản thân. Ảnh: HK01

Một blogger đã trực tiếp đi thử việc tại Bắc Kinh và phát hiện: Rất khó tìm việc bảo vệ trên 5.500 NDT (khoảng 21,2 triệu đồng). Mức phổ biến chỉ khoảng 4.000 - 4.500 NDT (khoảng 15,4 - 17,3 triệu đồng).

Công việc tưởng “nhàn” như ngồi sảnh thực tế lại cực kỳ bận rộn: liên tục xử lý người ra vào, giao đồ, sửa chữa… khiến gần như không có thời gian nghỉ, mỗi ngày đi lại hơn 10.000 bước. Điều kiện ăn ở cũng gây sốc: ký túc xá tầng hầm, 10 người/phòng, vệ sinh kém, nhà vệ sinh dùng chung.

Dù thực tế khắc nghiệt, làn sóng người trẻ chọn làm bảo vệ vẫn gia tăng. Nguyên nhân không chỉ nằm ở thu nhập mà bởi Gen Z coi trọng thời gian cá nhân hơn thăng tiến trong công việc, mất niềm tin vào nghề văn phòng vì áp lực cao, lương không tương xứng.

Một lý do sâu xa hơn là sự gia tăng khoảng cách giàu - nghèo. Khi cơ hội “đổi đời” ngày càng khó, một bộ phận người trẻ chọn cách tiếp cận cuộc sống giàu có bằng việc làm gần giới thượng lưu.

Họ làm việc trong các khu nhà cao cấp, sử dụng không gian sang trọng mỗi ngày - nhưng lại sống trong những căn phòng chật hẹp dưới tầng hầm. Sự đối lập này tạo nên một cảm giác vừa gần gũi, vừa xa vời - giống như bước vào thế giới của người giàu nhưng không thực sự thuộc về nó.

Không thể phủ nhận, mỗi nghề đều có giá trị riêng. Nhưng làn sóng “làm bảo vệ để nằm yên sống chậm” cũng cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ: Không phải công việc thay đổi, mà là kỳ vọng của người trẻ đã khác đi.