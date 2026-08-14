Đây là cơ sở để các địa phương triển khai chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian tới.

Theo quyết định được ban hành, 27 thôn, bản, tổ dân phố thuộc 6 xã, phường trên địa bàn tỉnh được xác định là khu vực vùng DTTS và miền núi.

Trong đó, xã Phú Long có số lượng nhiều nhất với 8 thôn, bản gồm: Thống Nhất, Đụn, Ngọc, Hồng Phú, Kỳ Phú, Sinh Phú, Hồng Văn và Kỳ Lão. Xã Phú Sơn có 6 thôn gồm Hồng Thắng, Thành Phong, Yên Vệ, Bình Phú, Lạc Hồng và Thạch Bình.

Xã Cúc Phương có 5 thôn, bản gồm Bồng Lai, Tiên Phương, Đồng Tiến, Nga và bản Sấm. Phường Yên Sơn có 4 tổ dân phố gồm Khánh Ninh, An Ngải, Quảng Cư và Đồng Bài. Hai địa phương còn lại gồm xã Nho Quan với 3 thôn Quang Trung, Mống Lá, Yên Quang và xã Gia Lâm với thôn Mỹ Đức.

Tỉnh Ninh Bình có 27 thôn, bản, tổ dân phố phân bố tại 6 xã, phường được xác định là địa bàn vùng DTTS và miền núi. Ảnh: N.L

Trong số 27 địa bàn được phê duyệt, có 6 thôn, bản được xác định thuộc khu vực miền núi, gồm Đồng Tiến, Nga, bản Sấm (xã Cúc Phương) và Ngọc, Hồng Văn, Kỳ Lão (xã Phú Long).

Việc phê duyệt danh sách các địa bàn vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa quan trọng, là căn cứ để tỉnh Ninh Bình thực hiện các chính sách hỗ trợ, đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân tại các khu vực còn nhiều khó khăn. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.