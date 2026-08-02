Theo quyết định, toàn tỉnh có 190 thôn, bản, khu phố thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có 171 thôn, bản, khu phố thuộc vùng DTTS và 147 thôn, bản, khu phố thuộc vùng miền núi.

Danh sách được xác định trên cơ sở Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030, đồng thời thay thế danh sách đã được ban hành trước đó.

Các thôn, bản, khu phố được phê duyệt phân bố tại 28 xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh, tập trung ở các địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, như Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn, Kỳ Thượng, Đường Hoa, Quảng Đức, Hải Sơn, Vân Đồn...

Toàn tỉnh Quảng Ninh có 190 thôn, bản, khu phố thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi

Việc sớm hoàn thành phê duyệt danh sách có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Quảng Ninh triển khai đồng bộ các chính sách đặc thù dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời phục vụ công tác lập kế hoạch đầu tư, phân bổ nguồn lực, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách an sinh, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.