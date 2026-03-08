Từ 7h sáng, phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ sắc màu khi 3.000 người trong trang phục áo dài cùng tham gia màn đồng diễn chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tham dự chương trình có các Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài, Nguyễn Thị Hướng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước như Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Lễ hội Áo dài năm nay được Sở Du lịch TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức, gồm 17 hoạt động chính cùng nhiều chương trình hưởng ứng diễn ra rộng khắp thành phố.

Lễ hội năm nay gây ấn tượng với màn đồng diễn và diễu hành áo dài có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 50.000 người đăng ký tham gia tại nhiều địa điểm ở TPHCM.

Nguyễn Thị Minh Hạnh, học sinh lớp 10A5, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, cho biết đây là lần đầu tiên em tham gia đồng diễn áo dài và đã tập luyện trong 3 ngày. “Hôm nay em dậy từ 5h sáng để chuẩn bị và đến sớm vì sợ kẹt xe. Em rất thích mặc áo dài vì đó là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Em lúc nào cũng mong đến thứ Hai đầu tuần để được mặc áo dài đi học”, Minh Hạnh chia sẻ.

Theo Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, Lễ hội Áo dài năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn góp phần tôn vinh giá trị áo dài và thúc đẩy du lịch thành phố phát triển. Thông qua lễ hội, ban tổ chức mong muốn đưa áo dài trở thành cầu nối giữa giá trị truyền thống và khát vọng vươn lên của TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Qua 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã trở thành hoạt động văn hóa đặc trưng của thành phố, góp phần khẳng định TPHCM là điểm đến văn hóa, sáng tạo và hội nhập.

Với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng”, Lễ hội Áo dài diễn ra trong suốt tháng 3 tại nhiều địa điểm nổi bật của TPHCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ga tuyến Metro số 1 và nhiều di tích lịch sử trên địa bàn thành phố.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân, du khách và từng bước trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc của thành phố.