Nhà chồng tôi có 3 anh em. Ngày mới về làm dâu, tôi chỉ biết chị dâu là người hiền lành, ít nói, quanh năm tất bật ở cửa hàng bán vật liệu xây dựng của gia đình. Nhìn cuộc sống đủ đầy của anh chị bây giờ, ít ai biết họ đã đi lên từ hai bàn tay trắng.

Bố chồng tôi mất khi em gái út mới vài tuổi. Biến cố ấy khiến cả gia đình gần như gục ngã. Khi đó, anh cả mới 15 tuổi, chủ động xin nghỉ học để đi phụ hồ, bốc vác, làm thuê đủ nghề, đỡ đần mẹ nuôi hai em nhỏ.

Mấy năm sau, anh gặp chị dâu. Gia đình chị cũng chẳng khá hơn, chị chỉ đủ điều kiện học hết lớp 7. Hai người cưới nhau với tài sản đáng giá nhất là chiếc xe máy cũ và quyết tâm thoát nghèo.

Ban đầu, anh chị bán rau ở chợ đầu mối, thức dậy từ 3h sáng để nhập hàng, tối mịt mới về. Gom góp được chút vốn và học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, anh chị mở cửa hàng vật liệu xây dựng ngay tại nhà. Công việc dần ổn định, cuộc sống cũng khấm khá hơn.

Tiền kiếm được, ngoài nuôi hai con, anh chị cùng mẹ dành dụm để nuôi chồng tôi học đại học. Chồng tôi cứ kể mãi lời anh nhắc nhở: "Anh nghỉ học rồi, em phải học thay cả phần của anh".

Đến khi em gái út học năm thứ hai đại học thì mẹ chồng tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời. Trước lúc nhắm mắt, bà nắm chặt tay chị dâu. "Mẹ không còn nữa. Từ nay các em nhờ cả vào con". Chị dâu tôi khóc đỏ mắt, hứa sẽ thay mẹ chăm các em.

Lúc ấy, tôi còn rất trẻ, chỉ nghĩ đơn giản, chị hứa với mẹ để mẹ ra đi thanh thản. Còn anh em kiến giả nhất phận rồi ai cũng phải tự lo cho gia đình mình trước.

Nhưng tôi đã nhầm, nhiều năm qua, chị vẫn bền bỉ thực hiện lời hứa. Sau đám tang mẹ, anh chị tiếp tục lo cho em gái út học hết đại học rồi học lên thạc sĩ. Học phí, tiền thuê trọ đều do anh chị lo liệu.

Nhà tôi và nhà anh chị sát vách. Khi tôi mang thai, chị thường xuyên hầm xương nấu cháo, canh cá đồng, mua hoa quả... cho tôi bồi bổ. Chị bảo phụ nữ mang thai phải ăn đủ chất, đừng tiếc tiền.

Tôi sinh con đầu lòng đúng lúc chồng bận công tác liên miên. Chị chính là "người mẹ" chăm sóc tôi và con. Vì bán hàng ngay tại nhà nên chị cứ chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Sáng sớm, chị đã đi chợ mua thực phẩm tươi, về nấu cơm cữ rồi mang sang.

Đến tối, sau khi lo cơm nước, kèm hai con học xong, chị sang phụ bế cháu cho tôi nghỉ ngơi. Chị bế con tôi đi đi lại lại trong phòng, ru đến khi cháu ngủ say. Nhiều hôm tôi tỉnh giấc lúc gần nửa đêm vẫn thấy chị ngồi bế cháu, mắt mệt rũ nhưng không hề than một câu.

Mỗi lần tôi nói cảm ơn, chị đều bảo: "Ngày xưa mẹ cũng chăm chị như vậy khi sinh hai đứa nhỏ. Giờ mẹ không còn thì chị thay mẹ, chăm sóc em, chăm sóc cháu. Mình là người nhà mà". Câu nói ấy khiến tôi nghẹn ngào xúc động.

3 anh em xây nhà sát vách, cách cư xử của chị dâu khiến cả nhà kính nể. Ảnh minh họa

Vài năm trước, em gái út lập gia đình. Mảnh đất bố mẹ để lại đủ rộng để 3 anh em dựng nhà. Anh chị chủ động bỏ thêm tiền, giúp em gái xây nhà ngay bên cạnh. Vậy là, 3 anh em sống sát vách.

Buổi sáng, tiếng trẻ con gọi nhau í ới đi học. Chiều đến, nhà tôi và nhà em gái hay đi làm về muộn, chị đã mua thức ăn, sơ chế sạch sẽ, treo trước cửa nhà. Mấy đứa trẻ đi học về là lao vào nhà bác cả ăn trái cây, bánh kẹo, bố mẹ đón còn ì èo chẳng muốn về.

Đến giờ, chúng tôi đều có công việc ổn định. Vợ chồng tôi làm ở cơ quan nhà nước, em rể giữ vị trí trưởng phòng trong doanh nghiệp, còn em gái là giảng viên, đang theo học tiến sĩ.

Thỉnh thoảng, chị hay đùa chị là người "ít học" nhất nhà. Nhưng chúng tôi lập tức phản đối. Đối với chúng tôi, người chị dâu cả chỉ học hết lớp 7 ấy là tấm gương sáng, cả nhà đều kính trọng chị. Không phải vì chị kiếm được nhiều tiền hay quán xuyến giỏi, mà bởi chị sống rất tử tế, chân thành, giữ đúng lời hứa với mẹ.

Nếu ngày ấy anh chị chỉ nghĩ cho cuộc sống riêng, có lẽ chúng tôi không có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay.

Độc giả giấu tên