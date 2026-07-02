Đầu tháng 6, chúng tôi bán miếng đất ở quê chồng lấy tiền xây nhà mới. Nhà đang xây dở thì chồng lâm nợ vì cá độ bóng đá.

Dù rất đau lòng, tôi cắn răng lấy phần lớn tiền xây nhà ra trả nợ trước. Vì chuyện này, chúng tôi lâm vào cảnh thiếu hụt tiền trả công cho thợ, tiền mua vật liệu để hoàn thiện căn nhà.

Không còn cách nào khác, chúng tôi chạy vạy vay mượn khắp nơi. Biết chuyện, bố mẹ tôi ở quê gọi điện lên, nói sẽ cho vay trước.

Ban đầu, tôi không muốn nhận nhưng bố nói thay vì vay mượn người ngoài, phải trả lãi hàng tháng cứ vay tạm bố mẹ, khi nào có thì gửi lại.

Trong lúc đếm lại số tiền bố mẹ cho vay để xây nhà, vợ chồng phát hiện con số thực tế không đúng như lời ông bà đã nói. Ảnh minh họa: H.N

Tôi không tìm được phương án nào tốt hơn nên nhận lời. Hôm về quê nhận tiền, bố mẹ đưa cho tôi một cọc tiền được bỏ trong túi bóng đen đã buộc kĩ.

Bố nói trong đó có 200 triệu đồng, tôi cứ cầm về lo chuyện xây nhà, không phải nghĩ ngợi gì thêm. Tôi nhận tiền, không kiểm đếm lại, cám ơn bố mẹ rồi bỏ nhanh vào balo, tranh thủ trở lại thành phố.

Về đến nhà, đếm đi đếm lại, tôi phát hiện số tiền lên đến 300 triệu đồng chứ không phải 200 triệu đồng như bố mẹ đã nói. Sợ bố mẹ nhầm, tôi gọi điện về quê thông báo cho ông bà biết.

Nào ngờ, bố nói rằng bố mẹ cố tình cho thêm. Ông giải thích 200 triệu đồng là cho vay, số còn lại là bố mẹ cho luôn để vợ chồng tôi xây nhà. Sợ chúng tôi không dám nhận nên bố mẹ mới gói kĩ, đưa luôn một lần như thế.

Bố cúp máy, tôi ngồi suy nghĩ một lúc lâu mới kể cho chồng nghe. Biết tin, anh mừng ra mặt, nói số tiền vừa đủ để chi trả các khoản tiền đang nợ và bảo tôi đưa cho mình.

Tuy nhiên, tôi lại không muốn nhận 100 triệu đồng bố mẹ cho. Bố mẹ tôi đã già, quanh năm trông chờ vào mấy sào đất trồng cây ăn trái. Diện tích canh tác lại ít nên mỗi năm ông bà lời lãi không bao nhiêu.

Đã thế, mỗi năm ông bà còn phải bỏ không ít chi phí để chăm sóc mấy sào vườn. Vì vậy, để có 300 triệu đồng cho tôi vay, chắc chắn bố mẹ đã sử dụng hết tiền phòng thân, tiền đầu tư vườn năm tới.

Tôi sợ bố mẹ không còn tiền chi tiêu trong các tháng tới. Tôi cũng lo lắng chẳng may ông bà ốm đau, có việc đột xuất sẽ không có tiền xoay xở. Vì vậy, tôi nói với chồng sẽ trả lại tiền cho ông bà.

Nghe vậy, chồng tôi gạt đi. Anh nói bố mẹ có số tiền lớn để cho vay thì chắc chắn đã có tính toán. Anh tin bố mẹ tiết kiệm được nhiều hơn số đã cho.

Anh còn nói, bố mẹ già rồi, không cần nhiều tiền, cha mẹ dành dụm cả đời cũng là để lo cho con cái. Vì vậy, anh yêu cầu tôi nhận số tiền đó.

Dù vậy, tôi vẫn không đồng ý. Đã trưởng thành mà tôi không phụng dưỡng được cha mẹ. Ngược lại, tôi còn vay mượn, khiến ông bà lo lắng nên cảm thấy xấu hổ.

Tôi nói thẳng với chồng chỉ nhận đúng 200 triệu đồng bố mẹ cho vay. Còn 100 triệu đồng bố mẹ cho thêm, sáng hôm sau tôi sẽ mang về quê gửi lại.

Nghe tôi nói vậy, chồng nổi nóng, mắng tôi sĩ diện. Anh quả quyết tôi chỉ lo cho bố mẹ đẻ mà xem nhẹ hạnh phúc, tương lai của hai vợ chồng.

Anh cho rằng chúng tôi có quan điểm sống khác nhau. Anh còn nói ếu mai sau có khó khăn, chắc chắn tôi sẽ không đồng hành, chia sẻ cùng anh. Vì vậy, anh đề nghị ly hôn.

Tôi cảm thấy chồng mới là người ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Anh chơi bời, nợ nần, là anh sai chứ đâu phải tôi sai? Bố mẹ cho vay đã là may mắn lắm rồi, anh còn muốn xin hết phần tiền dưỡng già của bố mẹ? Sau này, khi bố mẹ ốm nằm ra đó, anh liệu có trả nổi không? Nếu ông bà có khoản phòng thân thì con cái cũng không phải lo lắng nhiều.

Nhưng dù tôi có nói thế nào, chồng cũng không chịu nghe, vẫn cho rằng tôi không thương anh.

Chỉ vì số tiền đó mà tình cảm vợ chồng căng thẳng. Phải chăng tôi làm vậy là quá cứng nhắc. Hay chồng tôi đã quen thói ỷ lại, ích kỷ cá nhân.

Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây?

Độc giả: K.L.N.