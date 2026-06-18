Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngày 19/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn vào các trường THPT năm 2026.

Nhằm hỗ trợ phụ huynh và học sinh tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, ứng dụng iHanoi tích hợp tính năng Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT.

Đối với những thí sinh đã đăng ký tài khoản trên ứng dụng, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo ngay khi dữ liệu điểm thi được công bố. Tiện ích này giúp phụ huynh và học sinh không cần liên tục truy cập các trang mạng tra cứu để kiểm tra thông tin.

Sau khi nhận được thông báo kết quả, người dùng chỉ cần vào ứng dụng và nhập số báo danh để xem chi tiết.

3 bước tra cứu điểm thi lớp 10 trên iHanoi

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại thông minh; cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất nếu được yêu cầu. Tại trang chủ hoặc nhóm tiện ích giáo dục, chọn tiện ích “Tra cứu điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT” khi tiện ích được kích hoạt.

Bước 2: Tại tab “Tra cứu”, nhập chính xác Số báo danh (SBD) của thí sinh vào ô tìm kiếm và nhấn nút “Tra cứu điểm”.

Bước 3: Đối chiếu thông tin thí sinh hiển thị trên màn hình gồm họ tên, số báo danh; kiểm tra điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm xét tuyển, điểm chuyên nếu có và điểm thi từng môn.

Học sinh, cha mẹ học sinh có thể sử dụng biểu tượng chia sẻ trên ứng dụng để lưu hoặc gửi kết quả khi cần đối chiếu.

Cập nhật điểm chuẩn và lịch nhập học

Bên cạnh điểm thi, iHanoi sẽ cập nhật nhanh chóng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của các trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên trên địa bàn thành phố, giúp học sinh và phụ huynh thuận tiện theo dõi kết quả xét tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh tham gia dự thi. Chậm nhất ngày 25/6, các trường sẽ trả hồ sơ cùng phiếu báo kết quả thi tuyển sinh cho thí sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học cho học sinh theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.