Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng theo cách tiếp cận tổng thể, toàn diện và bao trùm, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030. Đây là Chương trình quốc gia có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng theo cách tiếp cận tổng thể, toàn diện và bao trùm, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội. Chương trình bao quát hầu hết các ngành, lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, logistics, năng lượng, giáo dục, y tế, tài chính - ngân hàng, văn hóa, du lịch, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới nổi như kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế không gian tầm thấp và kinh tế vũ trụ.

Một số mục tiêu nổi bật đến năm 2030 gồm: kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP; hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; hình thành tối thiểu 5 sàn dữ liệu; 100% người dân từ 14 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử; đào tạo kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 10 triệu lượt người trong độ tuổi lao động.

Chương trình đặt ra 27 chỉ tiêu quốc gia và chỉ tiêu ngành, lĩnh vực đến năm 2030, đồng thời giao 115 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, bao gồm hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý; phát triển hạ tầng số hiện đại; phát triển nền tảng số và hệ sinh thái số; phát triển kinh tế dữ liệu; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo; bảo đảm an ninh mạng; phát triển nhân lực số; phát triển công dân số; phát triển doanh nghiệp công nghệ số; đổi mới quản trị số và phát triển các thị trường mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với tính chất là một chương trình liên ngành, liên lĩnh vực, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao làm cơ quan đầu mối chủ trì, điều phối chung việc triển khai trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm sự đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số và các chương trình phát triển kinh tế số, xã hội số của từng ngành, lĩnh vực.

Việc ban hành Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng nền tảng sang giai đoạn phát triển toàn diện kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Cùng với Chương trình phát triển Chính phủ số giai đoạn 2026 - 2030, Chương trình góp phần hoàn thiện đầy đủ ba trụ cột của chuyển đổi số quốc gia gồm Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số, tạo khuôn khổ tổng thể để các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên số.