Diva Mỹ Linh

Mỹ Linh sinh năm 1975, ra mắt làng nhạc ở tuổi chưa đầy 20. Những năm đầu sự nghiệp, chị nhanh chóng gặt hái được thành tích vang dội cùng ban nhạc Hoa sữa.

Diva Mỹ Linh với mái tóc ngắn trở thành biểu tượng 1 thời của làng nhạc.

Mỹ Linh được gọi là "Nữ hoàng R&B Việt Nam" nhờ có công tiên phong trong việc phổ biến dòng nhạc này đến gần với khán giả Việt. Chị ghi dấu ấn với hàng loạt album thành công như Tóc ngắn, Made in Vietnam, Chat với Mozart với doanh số bán ra hơn 2 triệu bản.

Trong đó, ca khúc Tóc ngắn gắn liền với nữ ca sĩ suốt từ thời trẻ đến nay. Đây không chỉ là 1 bản hit của chị mà còn tạo nên 1 hình tượng Mỹ Linh rất riêng trong làng nhạc suốt mấy chục năm qua.

Diva Mỹ Linh tươi mới ở tuổi 50.

Hình ảnh cô ca sĩ mái tóc tém, tự tin khoe giọng, phong cách hiện đại ngày ấy trở thành cơn sốt trong cuối thập niên 1990 - đầu 2000. Câu hát “Tóc ngắn, mắt bồ câu rất hiền" gắn liền với Mỹ Linh và là xu hướng giới trẻ 1 thời.

Ở tuổi 50, Mỹ Linh vẫn miệt mài làm nghề, giữ sự tươi mới từ giọng hát đến tâm hồn. Chị tham gia 2 mùa chương trình Chị đẹp đạp gió, tạo dấu ấn với khả năng ca hát, nhảy múa, tinh thần trẻ trung, cống hiến hết mình.

Diva Mỹ Linh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã - nhạc sĩ Anh Quân.

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, nhiều năm qua tổ ấm của Mỹ Linh và chồng - nhạc sĩ Anh Quân được ví như gia đình gương mẫu bậc nhất trong giới showbiz. Sự đồng điệu về tâm hồn giúp cả 2 là điểm tựa, dìu dắt nhau thăng hoa trong cả âm nhạc lẫn đời sống.

Diva Mỹ Linh hát "Nhớ mùa thu Hà Nội"

Ca sĩ Tóc Tiên

Tóc Tiên sinh năm 1989, bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 13 tuổi. Tính đến nay, cô đã có hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Ca sĩ Tóc Tiên với kiểu tóc pixie ôm sát mặt, phong cách thời trang và âm nhạc cá tính.

Với định hướng performer (ca sĩ thiên về trình diễn - PV), Tóc Tiên xây dựng hình tượng sexy, cá tính qua âm nhạc lẫn thời trang. Cô được xem là biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại và mạnh mẽ.

Kiểu tóc pixie, ôm sát khuôn mặt giúp Tóc Tiên thành công định hình phong cách cá nhân trong suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Ca sĩ 36 tuổi được biết đến với các bản hit như Ngày mai, Có ai thương em như anh... Cô từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2017. Ngoài âm nhạc, Tóc Tiên còn đóng phim: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ, Thanh Sói.

Cô được yêu thích khi tham gia "Chị đẹp đạp gió" 2024.

Tóc Tiên nhận lời tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 với mong muốn có những trải nghiệm mới trong nghề. Trong năm 2025, cô tổ chức fan meeting, đánh dấu hơn 20 năm hoạt động ca hát.

Nữ ca sĩ cũng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và sân khấu, duy trì sức hút trên các nền tảng mạng xã hội.

Hoạt động âm nhạc sôi nổi, Tóc Tiên lại kín tiếng đời tư. Người đẹp và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver kết hôn tháng 2/2020. Thời gian qua, cả 2 bị đồn đoán rạn nứt và đã ly hôn. Tóc Tiên lựa chọn giữ im lặng, tập trung vào công việc thay vì phản hồi tin đồn.

MV '1 cọng tóc mai' của Tóc Tiên

Ca sĩ Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường, 33 tuổi, là Á quân Giọng hát Việt 2013. Cát Tường từng sáng tác một số ca khúc nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua và album Giải mã (2014), Stardom (2018)…

Từ những ngày đầu hoạt động, Vũ Cát Tường theo đuổi hình tượng cá tính, mạnh mẽ, định hình phong cách tomboy cá tính với mái tóc ngắn.

Ngoài ca hát, Vũ Cát Tường ghi dấu ấn nhờ khả năng sáng tác.

Ca sĩ cũng có sự đa dạng trong âm nhạc, ưa thích sự mới mẻ, thử nghiệm thay vì rập khuôn. Bên cạnh các hoạt động ca hát, sáng tác, Vũ Cát Tường còn tham gia huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2018.

Tháng 7/2022, Vũ Cát Tường thừa nhận giới tính thật khi tiết lộ yêu con gái. Lễ thành đôi hồi đầu năm 2025 của Vũ Cát Tường bên bạn đời - vũ công Thu Trang gây chú ý.

Sau khi công khai tình cảm, Vũ Cát Tường trở nên cởi mở hơn với công chúng, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên "nửa kia".

Vũ Cát Tường viên mãn bên bạn đời - vũ công Thu Trang.

Nhờ đời sống viên mãn, Vũ Cát Tường cũng thăng hoa trong nghệ thuật. Nữ ca sĩ tham gia trình diễn tại các sân khấu quy mô lớn.

Ca sĩ cũng góp mặt Anh trai say hi mùa 2, được yêu thích bởi sự đa tài, vừa dàn dựng sân khấu, khoe vũ đạo bên cạnh giọng hát, sáng tác. Vũ Cát Tường hiện là nhân tố tỏa sáng bậc nhất của chương trình trước thềm chung kết.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu