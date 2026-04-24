Vợ chồng MC Phí Linh và BTV Lê Hoàng Linh.

MC Phí Linh và BTV Lê Hoàng Linh - Phó Trưởng phòng tiếng Anh của VTV4 kết hôn tháng 6/2019. Điều thú vị là cả hai đều tên Linh, tạo nên biệt danh "Song Linh" được khán giả yêu mến. Hoàng Linh là người đứng sau thành công của nhiều chương trình nổi tiếng như Gala Ngày trở về, Talk Vietnam và chính là người trực tiếp đón thái tử Anh William đến chương trình Talk Vietnam năm 2016.

Theo lời BTV Hoàng Linh, hai người gặp nhau trên TV rất nhiều trước khi gặp ngoài đời. Chính những chương trình có Phí Linh dẫn đã khiến anh chú ý đặc biệt đến cô - từ cách dẫn sinh động trong các chương trình giải trí đến chiều sâu khi đóng vai người kể chuyện.

Phí Linh được đánh giá là một trong những MC đắt sô bậc nhất hiện nay, sở hữu giọng nói tròn vành rõ chữ, xử lý tình huống nhanh và khả năng bao trọn nhiều thể loại từ talkshow chuyên sâu đến sự kiện âm nhạc quy mô lớn. Khi có gia đình, Phí Linh từng phải từ chối những lời mời dẫn chương trình dài hơi để tập trung chăm sóc con. Cô chia sẻ bí quyết hôn nhân hạnh phúc là cả hai vẫn giữ thói quen lãng mạn như đều đặn nắm tay, hôn nhau vào mỗi buổi sáng.

BTV Ngọc Huy và vợ - BTV Trần Thu Hường.

MC Ngọc Huy - gương mặt gắn bó với chương trình Đường lên đỉnh Olympia và BTV Trần Thu Hường quen nhau khi làm cùng phòng tại VTV. Tình yêu nảy sinh tự nhiên qua những buổi họp, chuyến công tác và những cuộc trò chuyện đời thường. Chuyện tình của họ, tích lũy dần theo quý, không sét đánh, không vội vàng nhưng bền chắc.

Sau khi kết hôn, hai người hình thành một luật bất thành văn: không nói chuyện công việc tại nhà. Khi cánh cửa nhà khép lại, tất cả danh xưng đều "tắt sóng" - ở nhà chỉ còn ba và mẹ, không phải đạo diễn hay biên tập viên. Về sự khác biệt tính cách, Ngọc Huy thích phân tích, làm gì cũng muốn có độ lùi để cân nhắc, còn bà xã lại quyết đoán, phản xạ nhanh, đã quyết là làm. "Trong công việc, hai kiểu này nếu đặt chung phòng họp có thể tranh luận khá căng nhưng trong gia đình lại bổ trợ cho nhau rất tốt", anh nói.

BTV Thu Hường chưa bao giờ thấy thiệt thòi khi làm phía sau hậu trường: "Truyền hình vốn là công việc của tập thể, mỗi vị trí dù đứng trước ống kính hay sau màn hình dựng đều là một mắt xích quan trọng. Giá trị không nằm ở việc ai được nhìn thấy nhiều hơn mà ở chỗ đóng góp được gì cho sản phẩm chung".

BTV Việt Khuê và vợ Đào Anh Thư

BTV thể thao Việt Khuê (sinh năm 1983) là gương mặt quen thuộc của các bản tin thể thao VTV và bình luận viên các giải bóng đá lớn như Ngoại hạng Anh, Euro, World Cup. Anh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2006 và là con trai của Giáo sư Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng.

Gia đình của BTV Việt Khuê:

Việt Khuê kết hôn với bà xã tên Đào Anh Thư - đồng nghiệp tại VTV. Hai người có một cặp song sinh 1 trai, 1 gái. Anh chia sẻ: "Bà xã tôi là đồng nghiệp nên có thể thông cảm cho công việc làm truyền hình, vì mình cứ đi đêm về hôm mấy ai chịu được".

Vợ anh từng là BTV của Phòng Trò chơi 3, Ban Thể thao - Giải trí. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cô lùi về phía sau và chuyển sang cơ quan mới để có thời gian chăm lo cho gia đình, con cái. Việt Khuê khẳng định bà xã chính là hậu phương vững chắc nhất trong sự nghiệp của mình và tổ ấm gia đình là động lực để anh không ngừng phấn đấu.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu