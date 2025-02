Trong hành trình yêu, cầu hôn là khoảnh khắc ý nghĩa khi người đàn ông trao cho người phụ nữ sự cam kết, trân trọng và hy vọng cùng nhau bước tiếp trên hành trình mới - hành trình của sự đồng hành, sẻ chia và gắn bó dài lâu của đôi lứa. Và sẽ thật trọn vẹn nếu giây phút ấy được đánh dấu bằng một chiếc nhẫn thật đặc biệt, mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu sắt son, sự tinh tế và phù hợp với cá tính của nàng. Bởi theo quan niệm phương Tây, nhẫn không có điểm bắt đầu hay kết thúc, và được đeo ở ngón áp út của bàn tay trái, kết nối trực tiếp với trái tim, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, không gì chia cắt. Giữa muôn vàn lựa chọn, đâu là chiếc nhẫn khiến nàng xiêu lòng?

Nhẫn cầu hôn Only You - lời cam kết “Vì em là duy nhất”

Bộ sưu tập (BST) nhẫn cầu hôn Only You từ PNJ là thiết kế mới, nổi bật nhất mùa Valentine 2025 với sứ mệnh tôn vinh tình yêu duy nhất và đồng hành cùng các cặp đôi trong khoảnh khắc cầu hôn ý nghĩa. BST lấy cảm hứng từ “Only You” - Vì em là duy nhất với hình ảnh chữ O và U lồng ghép tinh tế tạo nên biểu tượng độc đáo, dễ nhớ. Đặc biệt hơn, BST mang ý tưởng mỗi khách hàng sẽ mua nhẫn cầu hôn Only You 1 lần trong đời, minh chứng cho sự cam kết người đàn ông dành cho người phụ nữ duy nhất mà họ yêu.

Bên cạnh thông điệp ý nghĩa, nhẫn cầu hôn Only You thu hút ánh nhìn bởi thiết kế sang trọng, tinh tế, tôn lên vẻ đẹp của viên kim cương chủ 5.4 ly (5+4=9) mang ý nghĩa vĩnh cửu, là minh chứng cho khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời.

Mỗi chiếc nhẫn trong bộ sưu tập có giá trị 102 triệu đồng, mang ý nghĩa về chiếc nhẫn có “một không hai”, khẳng định sự đặc biệt không gì có thể thay thế. Một chiếc nhẫn duy nhất, dành riêng cho tình yêu duy nhất của cuộc đời.

Nhẫn cầu hôn Only You là biểu tượng tình yêu chỉ dành riêng cho người duy nhất trong đời. Ảnh: PNJ

Đặc biệt, mỗi chiếc nhẫn còn đi kèm với Special GiftBox (hộp quà) sang trọng, dịch vụ khắc tên riêng tinh tế và tích hợp ngăn đựng thiệp và giấy chứng nhận kim cương GIA (được cung cấp bởi Viện Đá quý Hoa Kỳ). Tất cả sẽ tạo nên món quà hoàn hảo, mang dấu ấn riêng của hai nửa tâm hồn cho giây phút cầu hôn ý nghĩa. ​

Mỗi chiếc nhẫn cầu hôn Only You đi kèm bộ Special GiftBox sang trọng, tạo nên khoảnh khắc cầu hôn trọn vẹn và ngọt ngào cho lứa đôi.​ Ảnh: PNJ

Nhẫn cầu hôn Trầu Cau PNJ - sứ giả tình yêu đặc biệt

Lấy cảm hứng từ hình ảnh trầu têm cánh phượng trong văn hóa cưới hỏi Việt Nam, kết hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mẫu nhẫn cầu hôn thuộc Bộ sưu tập trang sức cưới Trầu Cau PNJ sở hữu vẻ đẹp tinh xảo trong từng chi tiết, khắc họa tinh tế hình ảnh trầu têm cánh phượng, tượng trưng cho tình cảm hòa hợp, sắt son của đôi lứa.

Thiết kế nhẫn cầu hôn Trầu Cau PNJ sang trọng với mặt trên đai nhẫn sắp đặt kim cương đối xứng hai bên, giúp bàn tay nàng trở nên rực rỡ và thu hút hơn. Ảnh: PNJ

Nhẫn cầu hôn Trầu Cau PNJ sở hữu viên kim cương chủ toả sáng lấp lánh, xung quanh là 6 viên kim cương được đính theo hình dáng 6 cánh hoa trái tim. Thiết kế mang thông điệp về sự vĩnh cửu, tôn vinh ý nghĩa “có nhau” trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai trân trọng giá trị truyền thống nhưng vẫn mong muốn một thiết kế hiện đại, đậm chất cá nhân.

Nhẫn cầu hôn thiết kế trái tim - chứng nhân cho tình yêu vĩnh cửu

Trong tình yêu, hình ảnh trái tim luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tình cảm sâu sắc và chân thành. Do đó, mẫu nhẫn cầu hôn được thiết kế đặc biệt với chấu đá chính mô phỏng hình trái tim, mặt hông đai nhẫn có họa tiết lượn kết tâm, không chỉ tôn lên vẻ đẹp lãng mạn mà còn gửi gắm thông điệp về sự gắn kết bền chặt, yêu thương trọn vẹn.

Thiết kế nhẫn cầu hôn mới của PNJ cũng là lựa chọn lý tưởng để tạo nên màn cầu hôn đáng nhớ trong mùa Valentine này. Với kiểu dáng sang trọng và viên kim cương chủ lấp lánh, chiếc nhẫn mang đến sự tinh tế và đẳng cấp, đại diện cho tình yêu vững bền, trường tồn qua thời gian.

Nhẫn cầu hôn lấy cảm hứng trái tim của PNJ mang thiết kế sang trọng và tinh tế, là chiếc nhẫn cầu hôn “trong mơ” của nhiều phái nữ. Ảnh: PNJ

Với mỗi người phụ nữ, lời cầu hôn không chỉ là một khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là sự khẳng định, sự trân trọng và cam kết bền lâu cho hành trình của đôi lứa. Đó là giây phút người đàn ông thể hiện mong muốn dành trọn trái tim, sự sẵn sàng đồng hành suốt đời và xây dựng tương lai cùng người mình yêu: “Một lời trao, một đời yêu”. Valentine 2025 không chỉ là dịp để trao gửi yêu thương, mà còn là khoảnh khắc để khẳng định tình cảm chân thành và mong muốn gắn bó dài lâu.

Một chiếc nhẫn cầu hôn lý tưởng không chỉ minh chứng cho khoảnh khắc cầu hôn ý nghĩa mà còn thể hiện sự trân trọng, yêu thương và cam kết bền chặt của tình yêu. Vì vậy, hãy chọn chiếc nhẫn xứng đáng nhất để trở thành nhân chứng cho khoảnh khắc đặc biệt này, để tình yêu không chỉ được nói ra, mà còn được khắc ghi mãi mãi.

Chi tiết: https://www.pnj.com.vn/trang-suc-cuoi/nhan-cau-hon-only-you/

Thúy Ngà