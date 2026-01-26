Tuổi Sửu: Chính tài tăng mạnh, sự nghiệp thăng hoa

Nhắc đến vận tài lộc nổi bật, tuổi Sửu là cái tên không thể bỏ qua. Trong tuần này, chính tài của người tuổi Sửu được dự báo tăng trưởng đột biến, song hành cùng sự thăng tiến rõ rệt trong công việc, theo Sohu.

Năng lực lãnh đạo và tư duy kinh doanh sẽ giúp tuổi Sửu ghi điểm mạnh mẽ, nhiều thành quả được cấp trên ghi nhận. Dự án quan trọng đạt tiến triển lớn, kéo theo thu nhập, lương thưởng tăng đáng kể. Đặc biệt, những người giữ vị trí quản lý có cơ hội được đề bạt, tăng lương, đồng thời mở rộng nguồn thu từ chính năng lực cá nhân.

Không chỉ nguồn thu chính, nguồn thu phụ của tuổi Sửu cũng đồng loạt khởi sắc. Các khoản đầu tư nhỏ, nghề tay trái hay hợp tác kinh doanh trước đó có thể mang về lợi nhuận bất ngờ, giúp dòng tiền liên tục đổ về. Đây được xem là thời điểm vàng về tài chính với người tuổi Sửu, nếu biết nắm bắt sẽ thu về thành quả vượt mong đợi.

Chuyện tình cảm khá như ý khi tuổi Sửu gặp được người trong mộng. Ai đã kết hôn sẽ được người bạn đời quan tâm, chiều chuộng hết mức.

Tuổi Dậu: Tài lộc dồi dào, vận may bất ngờ liên tiếp

Ảnh: Sohu

Vận tài lộc của tuổi Dậu trong tuần mới đặc biệt nổi bật. Vốn thông minh, nhanh nhạy và có khả năng nắm bắt cơ hội tốt, người tuổi Dậu dễ dàng nhận ra những “khe cửa” sinh lời trong thời gian ngắn.

Các hoạt động như đầu tư, kinh doanh ngắn hạn, thậm chí là những cơ hội mang tính may mắn đều có khả năng đem lại nguồn thu ngoài dự kiến. Với những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, tài chính, đầu tư, khả năng sinh lời càng rõ rệt nhờ tầm nhìn và sự quyết đoán.

Bên cạnh đó, vận tài lộc bất ngờ của tuổi Dậu cũng rất vượng. Có thể nhận được tiền thưởng, quà tặng giá trị hoặc sự hỗ trợ tài chính từ đối tác, người thân, bạn bè. Nhờ vậy, tốc độ tích lũy tài sản của tuổi Dậu trong tuần tới được dự báo tăng nhanh, tài chính ngày càng dư dả.

Vận tình cảm đan xen, có nhiều lựa chọn khiến bạn rối bời. Tuy nhiên, bạn cần đưa ra quyết định chính xác, rõ ràng để người khác không hiểu sai về bạn.

Tuổi Hợi: Sự nghiệp khởi sắc, tài lộc nở rộ

Người tuổi Hợi vốn nổi tiếng với sự điềm đạm, chăm chỉ và bền bỉ. Dù không quá mạo hiểm, nhưng họ lại có khả năng tích lũy tài sản ổn định và lâu dài. Tuần tới, tuổi Hợi đón tín hiệu tích cực trong sự nghiệp, kéo theo nguồn thu chính tăng rõ rệt.

Những thành quả trong công việc, cơ hội thăng tiến hoặc ký kết hợp đồng mới giúp thu nhập cải thiện đáng kể. Đồng thời, nguồn thu phụ của tuổi Hợi cũng có dấu hiệu sinh lời, có thể đến từ đầu tư trước đó, bất động sản, lãi suất tích lũy hoặc công việc làm thêm được người quen giới thiệu.

Dù vận tài lộc của tuổi Hợi không đến quá đột ngột, nhưng lại bền vững và chắc chắn, giúp họ từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững vàng.

Tình duyên khởi sắc. Ai chưa có người yêu có thể gặp được người như ý. Ai đã kết hôn, cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm