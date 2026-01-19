Tuổi Tý: Cát tinh chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Tuần mới được xem là thời điểm tuổi Tý thu hoạch thành quả sau thời gian dài nỗ lực bền bỉ. Nguồn thu từ công việc chính bước vào giai đoạn bùng nổ với hàng loạt tín hiệu tích cực như thưởng dự án, chia lợi nhuận, tăng lương, thăng chức, theo Sohu.

Những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhận tin vui hợp đồng, mang lại khoản lợi nhuận cao.

Với những người tuổi Tý đang giữ vai trò quản lý hoặc điều hành, cơ hội ký kết hợp đồng lớn, đàm phán dự án giá trị cao cũng xuất hiện rõ rệt.

Không chỉ tài lộc từ công việc chính tăng trưởng ổn định, nguồn thu từ công việc phụ của tuổi Tý cũng khởi sắc. Các khoản đầu tư nhỏ, nghề tay trái hay hợp tác bên ngoài đều có khả năng mang lại lợi nhuận bất ngờ, giúp dòng tiền liên tục chảy về.

Giữa tuần được xem là thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, nhận thưởng, đàm phán lợi ích.

Tình duyên nở rộ, người chưa có người yêu sẽ gặp được một nửa phù hợp. Ai đang có người để ý, nhiều khả năng sẽ được tỏ tình.



Tuổi Dậu: Tài lộc vượng phát, cơ hội bất ngờ gõ cửa

Tuần tới, tuổi Dậu được đánh giá là con giáp nổi bật về các khoản thu phụ. Những nguồn thu ngoài dự kiến như quảng cáo, bản quyền, đầu tư, nghề phụ, trúng thưởng nhỏ có xu hướng xuất hiện liên tiếp.

Những người làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số sẽ nhận được nhiều hợp đồng giá trị, mang lại lợi nhuận cao.

Những người tuổi Dậu hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, đầu tư, tài chính được cho là có khả năng đưa ra quyết định chính xác, tránh rủi ro, chọn đúng cơ hội sinh lời.

Ngoài ra, một số người có thể nhận được tiền thưởng bất ngờ, quà tặng giá trị, hoặc khoản tiền cũ được hoàn trả.

Về phương diện tình yêu, tuổi Dậu khá may mắn khi người bạn thích cũng dành tình cảm cho bạn. Nếu thực sự muốn tiến xa hơn, hãy đầu tư thời gian để chinh phục người ấy.



Tuổi Hợi: Tài lộc bền vững, tích tiểu thành đại

Ảnh minh họa

Không ồn ào nhưng chắc chắn, tuổi Hợi bước vào giai đoạn tài chính tăng trưởng bền vững. Chính tài cải thiện rõ rệt nhờ ký kết hợp đồng, thăng chức, tăng lương.

Tuổi Hợi làm trong lĩnh vực kiến trúc nhận được nhiều hợp đồng lớn. Có người vừa gặp đã muốn trao cơ hội cho bạn, giúp bạn kiếm thêm khoản lợi nhuận cao.

Các khoản đầu tư bất động sản, gửi tiết kiệm, hoặc công việc làm thêm theo lời giới thiệu của bạn bè đều có thể mang lại thu nhập bổ sung. Giữa tuần được xem là thời gian thuận lợi để nhận lương, thu tiền thuê, ký hợp đồng hoặc giải quyết các khoản tài chính tồn đọng.

Đường tình duyên của tuổi Hợi tuần này thuận lợi. Người có bạn gái/bạn trai lâu có thể tiến tới hôn nhân, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm