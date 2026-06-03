LỜI TOÀ SOẠN Những mỹ nhân đội vương miện không chỉ là đại diện cho phái đẹp mà còn gánh trên vai nhiều trọng trách như bao người phụ nữ khác, đó là làm vợ, làm mẹ. VietNamNet xin giới thiệu loạt bài về các hoa hậu làm mẹ gồm Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, H'Hen Niê. Họ có hoàn cảnh không giống nhau. Người từng đổ vỡ từng nuôi cả con riêng của chồng hàng chục năm, người làm dâu hào môn và đang là mẹ của một bé gái xinh xắn ở tuổi học chữ, người vừa mới làm mẹ một thời gian ngắn. Cả 3 hoa hậu đều có điểm chung là hết lòng vì gia đình, yêu thương con và giữ hình ảnh một hoa hậu đẹp trong mắt công chúng.

Sinh con ở tuổi 40 và bài học không dạy con "phải thành ai"

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 16 tuổi - khi còn chưa kịp biết áp lực của vương miện nặng đến nhường nào. Hơn 30 năm sau, bài học lớn nhất chị truyền lại cho cô con gái út Viann không phải là hào quang mà là cách đứng vững trước mọi ánh nhìn. Viann - đứa con ra đời khi Hà Kiều Anh bước sang tuổi 40 - được nhiều người chú ý ngay từ nhỏ bởi vóc dáng cao ráo, sống mũi thanh tú và đôi mắt sáng. Với Hà Kiều Anh, có những điều quan trọng hơn nhiều ngoại hình.

Bé Viann bên mẹ.

Chia sẻ với VietNamNet, Hà Kiều Anh nói rằng nuôi Viann hoàn toàn khác so với 2 người con trai trước, không phải vì con gái hay vì con út mà vì chị của lúc này đã khác. Nếu với 2 anh lớn, chị nuôi con bằng bản năng của một người mẹ trẻ thì với Viann là bằng sự điềm tĩnh và thấu hiểu. Hà Kiều Anh không dạy con "phải trở thành ai" mà tập trung giúp con hiểu mình là ai.

Về áp lực nhan sắc, chị không né tránh mà chọn nói thẳng: vẻ đẹp là một món quà nhưng không phải tài sản để dựa vào. Nếu chỉ trông cậy vào ngoại hình, đứa trẻ sẽ dễ tổn thương khi thế giới thay đổi. "Con có thể đẹp nhưng điều khiến con được yêu thương lâu dài là cách con đối xử với người khác và cách con sống", Hà Kiều Anh nhắn nhủ con gái Viann.

Hoa hậu cũng thường đưa Viann tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chị không dạy con phải cho đi mà chỉ để con được chứng kiến. Và rồi, đứa bé một lần quay sang hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao có bạn lại không có những điều mà con có?" - khoảnh khắc đó khiến chị hiểu rằng lòng trắc ẩn đã thật sự hình thành trong con, không phải từ bài học cao siêu nào mà là từ trải nghiệm.

Với tư cách là người mẹ và doanh nhân, điều chị muốn Viann mang theo trên bất kỳ con đường nào là 3 thứ không thể thiếu: tính kỷ luật vì không có thành công nào đến từ cảm hứng nhất thời; uy tín vì thứ giữ được người ta đi đường dài không phải lợi nhuận mà là niềm tin của người khác và khả năng đứng một mình, không phụ thuộc vào danh xưng hay gia đình. "Tôi có thể là điểm tựa của con hôm nay nhưng tôi muốn con trở thành điểm tựa của chính mình trong tương lai", chị nói.

Hoa hậu Hà Kiều Anh đi du lịch cùng con gái:

3 người con trai, 3 cách đồng hành khác nhau

Nếu Viann là người con chị được nuôi dưỡng bằng sự điềm tĩnh của tuổi tác, hành trình với 3 người con trai là những thử thách đòi hỏi cách ứng xử hoàn toàn khác nhau.

Vương Khang - con trai thứ 2 - lên đường du học tại Anh từ năm 13 tuổi. Hà Kiều Anh thừa nhận đó là một trong những ngày khó khăn nhất của đời làm mẹ. Chị có thể chuẩn bị cho con kỹ năng sống, sự tự lập, khả năng chịu trách nhiệm nhưng thứ không thể chuẩn bị được là cảm xúc của chính mình. Mỗi lần tiễn con ra sân bay, thấy con khóc vì nhớ nhà, lòng chị lại quặn đau.

Hà Kiều Anh chọn lấp đầy khoảng cách địa lý bằng sự hiện diện trong giao tiếp, không phải để kiểm soát mà để con luôn cảm thấy gia đình vẫn ở đó. Đôi khi chỉ là vài phút gọi video ngắn nhưng điều quan trọng là để con có cảm giác mình không bơ vơ dù ở đâu. "Tôi không muốn mình chỉ là người lo học phí từ xa", chị nói.

Với Vương Khôi - người con cá tính nhất nhà, ít nói nhưng cứng rắn đến mức bác sĩ khuyên không nên chơi thể thao mạnh vì lý do sức khỏe mà vẫn không từ bỏ - Hà Kiều Anh chọn cách đồng hành thay vì uốn nắn. Chị hiểu rằng với những đứa trẻ có nội lực mạnh, cha mẹ càng áp đặt càng dễ tạo khoảng cách. Thứ chị trân trọng ở Khôi là sự bền bỉ - khi đã yêu thích điều gì, con theo đuổi đến cùng. Với chị, đó đã là một nền tảng đủ tốt cho cuộc đời sau này.

Hà Kiều Anh bên các con.

Câu chuyện đặc biệt nhất trong hành trình làm mẹ của Hà Kiều Anh là với Nhật Minh - con trai riêng của chồng chị nuôi dưỡng từ khi cậu bé 12 tuổi. Nay Nhật Minh đã ngoài 30 tuổi, cùng chị gánh vác công việc kinh doanh gia đình. Chị quan niệm tình cảm trong gia đình không đến từ huyết thống mà từ cách người ta đối xử với nhau qua nhiều năm tháng. Điều chị quan tâm nhất khi Minh còn nhỏ là làm sao để con thực sự cảm thấy thuộc về gia đình chứ không phải "con riêng" hay "con chung".

Giờ đây, 2 mẹ con có thể ngồi nói chuyện từ việc quản lý con người, áp lực kinh doanh đến chuyện gia đình và đôi khi còn "hùa nhau nói xấu ba". Nhìn lại, Hà Kiều Anh không còn cảm giác đang nuôi con nữa mà như có thêm một người bạn đồng hành trong cuộc sống.

Gia đình hoa hậu Hà Kiều Anh.

"Nhà có vợ nổi tiếng là đủ rồi, cho anh xin được là người thầm lặng"

Ít ai thấy Huỳnh Trung Nam - chồng doanh nhân của Hà Kiều Anh - xuất hiện cùng chị tại các sự kiện. Trang mạng xã hội của chị cũng hiếm khi có hình ảnh hai vợ chồng. Lý do, theo Hà Kiều Anh rất đơn giản vì anh tự nguyện lùi về phía sau. Hà Kiều Anh kể chồng nói rằng nhà đã có vợ nổi tiếng là đủ, anh chỉ xin được là người thầm lặng.

Sau hàng chục năm chung sống, điều chị nhận ra là những gì giữ một cuộc hôn nhân bền lâu không phải là những khoảnh khắc lãng mạn mà là những điều rất bình thường. Cuối một ngày bận rộn, 2 vợ chồng vẫn hỏi thăm nhau hôm nay có mệt không, công việc thế nào, các con ra sao. Ở giai đoạn này của cuộc sống, sự đồng hành quan trọng hơn tất cả. Khi cả hai đều mang áp lực riêng, điều cần nhất là một người đủ hiểu để chia sẻ và khiến mình cảm thấy bình yên khi trở về nhà.

Đảm nhận nhiều vai trò cùng một lúc - người mẹ, người vợ, CEO của trung tâm thẩm mỹ, giám khảo, khách mời sự kiện nhưng càng trưởng thành, Hà Kiều Anh càng không đặt nặng việc mình phải xuất hiện ở bao nhiêu chỗ hay có thêm bao nhiêu danh hiệu. Điều chị quan tâm hơn là giá trị có thể để lại.

Song song với đó, chị muốn tập trung hơn cho những dự án cộng đồng, đặc biệt là mảng trẻ em và giáo dục. Hà Kiều Anh vừa gia nhập Ban chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam - một cam kết mà với chị không chỉ là công việc mà là hoài bão lớn nhất ở chặng đường phía trước.

Ảnh, video: FBNV