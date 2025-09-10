Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh ở tuổi 49 vẫn giữ được vẻ trẻ trung, tươi tắn khiến nhiều người tò mò.

Hà Kiều Anh thừa nhận rằng như bao phụ nữ khác, cô cũng muốn mình trẻ đẹp mãi mãi. Đặc biệt với nghề nghiệp công chúng, việc giữ gìn hình ảnh càng trở nên quan trọng hơn. Cô chia sẻ: "Mỗi lần xuất hiện, khi người ta nhìn thấy và nói: Ôi sao chị này lại xấu thế, tự nhiên về cũng hơi trầm cảm".

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong tư duy của Hà Kiều Anh xuất hiện sau khi hoa hậu sinh 3 con. Cô nhận ra rằng ngoài vẻ đẹp bên ngoài, sức khỏe bên trong mới thực sự quan trọng. "Nếu không có sức khỏe sẽ không làm được việc gì, hoàn toàn kiệt sức và không có năng lượng", cô nhấn mạnh.

Hoa hậu Hà kiều Anh trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 49.

Chia sẻ về quá trình thay đổi cơ thể, Hà Kiều Anh không giấu những khó khăn đã trải qua. Khi còn trẻ, cô rất tự tin và ít quan tâm đến việc chăm sóc bản thân. Khi chuẩn bị sinh con đầu, cân nặng tăng vọt lên 71kg khiến chồng cô nói đùa: "Nhìn em trông to như con voi". Chiều cao chồng hơi khiêm tốn nên đi bên cạnh cô với vóc dáng to lớn cũng khá lệch khi đó.

Cô nhớ lại: "Khi sinh xong, em bé chỉ có 2,8kg thôi, còn lại 18kg thịt vẫn đang ở trên người. Tôi nghĩ làm sao bây giờ đi ra đường với một cơ thể như thế này".

Để lấy lại vóc dáng, Hà Kiều Anh giảm cân một cách nhanh chóng nhưng điều này lại khiến làn da bị chùng nhão và các bộ phận trên cơ thể đều bị ảnh hưởng. Cô nhận ra rằng mọi thứ đều có tác dụng phụ khi thực hiện quá gấp gáp.

Bước sang tuổi 40, Hà Kiều Anh bắt đầu cảm nhận rõ những dấu hiệu lão hóa. Sau khi sinh 3 con, cô thường xuyên bị đau lưng, đau chân tay và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Đây là lúc cô quyết định tìm đến chế độ dinh dưỡng khoa học.

Hà Kiều Anh chia sẻ triết lý làm đẹp độc đáo là muốn khách hàng đẹp nhưng không ai biết tại sao họ đẹp. Cô không ủng hộ việc làm đẹp quá đà khiến ai cũng nhận ra đã thẩm mỹ. Thay vào đó, Hà Kiều Anh hướng đến vẻ đẹp tự nhiên, tinh tế mà không bị lộ dấu vết can thiệp.

Với việc kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý và các liệu trình chăm sóc da, Hà Kiều Anh tự tin rằng mình khỏe hơn ngày xưa rất nhiều. Hiện tại, cô có thể làm việc chỉ với 4-5 tiếng ngủ mỗi ngày và liên tục di chuyển nhiều nơi mà không cảm thấy mệt mỏi.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ từng nặng 71kg:

Quan điểm về giáo dục con cái

Năm 2024, Hà Kiều Anh từng chia sẻ chi hơn 5 tỷ đồng mỗi năm cho việc học của các con. Chia sẻ thêm với VietNamNet về việc đầu tư giáo dục chất lượng cao cho con, Hà Kiều Anh luôn tin rằng giáo dục là món quà quý giá nhất mà bố mẹ có thể dành cho con. Ngay từ khi các con còn nhỏ, vợ chồng cô đã cố gắng tạo điều kiện cho các con được tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất, ở những môi trường không chỉ đào tạo về kiến thức mà còn chú trọng phát triển nhân cách, sự tự tin và tư duy độc lập.

Điều đặc biệt trong cách nuôi dạy con của Hà Kiều Anh là không đặt nặng áp lực thành tích. Với cô, điều quan trọng nhất không phải là việc phải đứng nhất lớp hay có điểm số cao mà là làm sao để con cảm thấy hạnh phúc và có động lực tự thân để học hỏi. Hành trình học tập trong quan điểm của cô là để con hiểu mình là ai, muốn gì và làm thế nào để sống có trách nhiệm, có đam mê. Cô luôn tôn trọng sự khác biệt của từng đứa con và không áp đặt khuôn mẫu thống nhất.

Gia đình Hà Kiều Anh trong một sự kiện.

Cân bằng cuộc sống nhiều vai trò

Mặc dù được nhiều người nhận xét là đã "có tất cả", Hà Kiều Anh vẫn luôn bận rộn quán xuyến nhiều công việc từ kinh doanh, chăm sóc chồng con đến tham gia các hoạt động liên quan đến showbiz và nghệ thuật. Để giữ gìn được những điều mình đang có, cô phải nỗ lực mỗi ngày.

Là một người phụ nữ, Hà Kiều Anh luôn muốn tròn vai trong tất cả các vai trò: làm mẹ, làm vợ, làm người truyền cảm hứng trong công việc. Điều khiến cô hạnh phúc là thấy gia đình mình ấm êm, các con trưởng thành, công việc suôn sẻ và mình vẫn còn đủ năng lượng để đóng góp cho cộng đồng, cho nghệ thuật - lĩnh vực mà cô luôn yêu thương và biết ơn.

Nói về việc nghỉ ngơi, Hà Kiều Anh có quan điểm riêng. Với cô, "nghỉ ngơi" không có nghĩa là dừng lại hoàn toàn mà là biết cách làm chậm lại đúng lúc. Cô đang tập học cách "sống nhẹ hơn", giao việc nhiều hơn, dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Tuy nhiên, khi còn đam mê và còn được làm điều mình yêu thích, Hà Kiều Anh vẫn sẽ tiếp tục với tất cả sự biết ơn và trân quý những gì cuộc đời đã ban tặng.

Ảnh, video: HM