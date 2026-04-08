Trong quan niệm của người Việt, khu vực trước cửa nhà được xem là “huyền quan”, nơi đón những dòng khí đầu tiên. Vì vậy, việc lựa chọn cây trồng tại đây không chỉ giúp làm đẹp kiến trúc mà còn được cho là có thể thu hút tài lộc, giữ gìn sự bình an cho gia đình.

Nếu gia chủ đang tìm kiếm những "thỏi nam châm" hút tiền tài và vượng khí, đừng bỏ qua 3 loại cây dưới đây.

Cây hoa hòe

Bên cạnh những loại cây cảnh quen thuộc, cây hoa hòe từ lâu đã được giới phong thủy tôn vinh là “cây danh giá” bậc nhất để trồng trước hiên nhà, nhờ khả năng thu hút tài lộc và của cải.

Cây hoa hòe không chỉ tạo cảnh quan thanh nhã mà còn được coi là "cây quý tộc" giúp chủ nhà chiêu tài, tiến bảo và hanh thông đường công danh. Ảnh: Jean-Pol Grandmont

Người xưa có câu "Một cây hòe trước nhà, không chiêu của cũng chiêu tiền", ngụ ý rằng sự hiện diện của loại cây này chính là biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý và con đường công danh rộng mở.

Những chùm hoa hòe trắng xanh thanh khiết không chỉ mang lại vẻ đẹp tao nhã, tinh tế cho mặt tiền ngôi nhà mà còn có tác dụng thanh lọc không khí, mang lại sự bình an và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, theo quan niệm tâm linh, trồng hoa hòe ở vị trí hướng Nam hoặc trước cửa chính còn giúp gia chủ tăng cường vận may, hỗ trợ con cái học hành đỗ đạt và sự nghiệp của cha mẹ luôn vững vàng, thăng tiến.

Cây lộc vừng

Trong quan niệm dân gian, lộc vừng thường được nhắc đến trong bộ cây "Sanh - Sung - Tùng - Lộc".

Những chuỗi hoa đỏ rực của cây lộc vừng không chỉ làm đẹp không gian mà còn là biểu tượng cho sự khởi đầu hanh thông, rực rỡ. Ảnh: Bloomica

Chữ "Lộc" trong tên cây tượng trưng cho tài lộc, còn "Vừng" mang ý nghĩa là sự nhỏ nhặt nhưng kết tụ lại thành số lượng lớn (như hạt vừng).

Điểm đặc biệt nhất của lộc vừng chính là những chùm hoa đỏ rực li ti buông xuống. Màu đỏ vốn là màu của may mắn và hỷ sự trong văn hóa Á Đông.

Khi hoa rụng, chúng tạo thành một "thảm đỏ" ngay trước cửa nhà, tượng trưng cho việc tài lộc gõ cửa, vận may trải lối.

Không chỉ có ý nghĩa về phong thủy, hương thơm nhẹ nhàng của hoa lộc vừng vào ban đêm còn giúp tinh thần gia chủ trở nên thư thái, giảm bớt áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cây thiết mộc lan

Trồng trước hiên nhà, cây thiết mộc lan với tán lá xanh mướt, thẳng vươn đầy sức sống, tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ. Theo quan niệm phong thủy, cây còn gắn với ý nghĩa thăng tiến trong sự nghiệp.

Cây thiết mộc lan khi nở hoa được coi là điềm báo may mắn, mang lại tài lộc bất ngờ cho người trồng. Ảnh: Gstatic

Về mặt tâm linh, thiết mộc lan được cho là giúp cân bằng năng lượng, tạo ra một màng lọc tự nhiên giúp không gian sống luôn trong lành và nhẹ nhàng.

Đặc biệt, theo quan niệm dân gian, khi thiết mộc lan nở hoa, điều vốn không thường xuyên xảy ra thì đó là điềm báo đại cát, cho thấy gia đình sắp đón nhận những niềm vui lớn hoặc có tin vui về công danh.

Dù chọn loại cây nào, để chúng thực sự phát huy tác dụng "chiêu tài", gia chủ cần ưu tiên hàng đầu cho sức sống của cây bởi sự héo úa hay khô chết trước cửa nhà là điều tối kỵ, dễ dẫn đến sự suy kiệt về năng lượng.

Bên cạnh đó, cây xanh cần được bố trí đối xứng hoặc chếch sang hai bên thay vì chắn ngay lối vào, giúp dòng vượng khí lưu thông thuận lợi mà không bị cản trở.

Ngoài ra, cần duy trì sự thông thoáng, cắt tỉa tán lá thường xuyên để cây phát triển tốt và không cản trở lối đi, giúp không gian trước cửa luôn sáng sủa.