Không chỉ dừng ở yếu tố thẩm mỹ, nhiều gia đình còn quan tâm đến những loại cây mang ý nghĩa phong thủy tích cực như thu hút tài lộc, giữ gìn hạnh phúc và cải thiện sức khỏe. Trong khi nhà ở đô thị ngày càng thu hẹp, một chậu cây xanh đặt đúng chỗ có thể trở thành “điểm chạm” giúp không gian bừng sức sống.

Dưới đây là 5 cái tên đang được nhiều người săn đón, không chỉ vì đẹp mà còn vì ý nghĩa sâu xa phía sau.

Cây hạnh phúc

Giữa rất nhiều loại cây có hình dáng nổi bật, cây hạnh phúc lại ghi điểm nhờ cảm giác gần gũi, ấm áp. Tán lá tròn đầy, xanh mướt gợi lên hình ảnh của sự viên mãn, đủ đầy - điều mà bất kỳ gia đình nào cũng mong muốn.

Cây hạnh phúc mang dáng vẻ tròn đầy, xanh mướt, tượng trưng cho sự sum vầy, êm ấm và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh: Baidu

Không ít người chọn cây này không phải vì phong thủy “mạnh” mà vì cái tên và thông điệp mà nó mang lại.

Một chậu cây hạnh phúc đặt ở phòng khách như một điểm nhấn mang ý nghĩa gắn kết gia đình: dù ngoài kia có bận rộn đến đâu, gia đình vẫn là nơi để trở về.

Trong những không gian nhỏ, cây hạnh phúc còn giúp “làm mềm” nội thất, tạo cảm giác dễ chịu, giảm bớt sự ngột ngạt.

Cây ưa ánh sáng nhẹ, không chịu được nắng gắt, cần được giữ đất ẩm vừa phải và thường xuyên tỉa lá để luôn gọn gàng, phát triển tốt.

Cây phát tài

Chỉ cần nghe tên, nhiều người đã không ngần ngại lựa chọn cây phát tài cho phòng khách. Đây là loại cây gắn liền với mong muốn thăng tiến, thuận lợi trong công việc và kinh doanh.

Cây phát tài có thân thẳng, lá khỏe, thường được trưng bày trong không gian sống như biểu tượng của sự thăng tiến và thuận lợi trong công việc. Ảnh: Baidu

Thân cây vươn thẳng, lá xanh khỏe, tạo cảm giác vững vàng và phát triển không ngừng. Chính vì vậy, cây phát tài thường được đặt ở vị trí dễ nhìn trong nhà, như một “biểu tượng” cho sự đi lên.

Một số gia đình còn kết hợp cây phát tài với các vật phẩm phong thủy khác để tăng thêm ý nghĩa may mắn.

Cây khá “dễ tính”, chỉ cần tránh nắng trực tiếp và tưới nước vừa phải. Không nên để đất quá ẩm lâu ngày.

Cây trúc cọ

Nếu gia chủ theo đuổi phong cách sống tối giản, nhẹ nhàng, trúc cọ là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Lá cây mảnh, dài, buông nhẹ tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, khác biệt hoàn toàn so với những loại cây lá to.

Trúc cọ sở hữu dáng lá thanh mảnh, tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế, đồng thời được xem là biểu trưng cho trí tuệ và sự sáng suốt. Ảnh: Baidu

Trong phong thủy, trúc cọ tượng trưng cho trí tuệ và sự sáng suốt. Đặt cây trong phòng khách không chỉ để trang trí mà còn mang ý nghĩa “giữ đầu óc tỉnh táo”, đưa ra quyết định đúng đắn.

Ngoài ra, cây còn giúp không gian trở nên “dịu” hơn, giảm cảm giác căng thẳng, đặc biệt phù hợp với những người làm việc trí óc.

Cây ưa bóng, không cần nhiều ánh sáng, cần được giữ ẩm vừa phải và lau lá thường xuyên để luôn xanh đẹp.

Cây kim tiền

Không phải ngẫu nhiên mà cây kim tiền luôn nằm trong top cây phong thủy được ưa chuộng nhất. Lá cây dày, xanh bóng, mọc thành từng cặp đối xứng, nhìn từ xa giống như những đồng xu xếp chồng, biểu tượng của tiền bạc và sự giàu có.

Cây kim tiền với tán lá xanh bóng, được nhiều gia đình lựa chọn đặt trong phòng khách với mong muốn thu hút tài lộc và tiền bạc dồi dào. Ảnh: Baidu

Nhiều người làm kinh doanh đặc biệt “chuộng” kim tiền, bởi họ tin rằng loại cây này có khả năng “giữ tiền”, hạn chế thất thoát và mang lại vận may trong làm ăn.

Kim tiền không chỉ được đặt ở phòng khách. Loại cây này còn xuất hiện phổ biến tại văn phòng, cửa hàng như một “lá bùa xanh”. Điểm cộng lớn là cây rất dễ sống, phù hợp cả với người bận rộn hoặc “không mát tay”.

Để chăm sóc, không cần tưới quá thường xuyên. Chỉ nên tưới khi đất khô hẳn. Đặt nơi thoáng, tránh ánh nắng gắt để lá luôn xanh bóng.

Cây trầu bà lá xẻ

Không khó để bắt gặp hình ảnh trầu bà lá xẻ xuất hiện trong các căn hộ hiện đại. Những chiếc lá lớn, xẻ độc đáo tạo nên vẻ đẹp rất “nghệ”, vừa phóng khoáng vừa cá tính.

Trầu bà lá xẻ gây ấn tượng với những chiếc lá lớn, xẻ độc đáo, vừa là xu hướng trang trí hiện đại vừa mang ý nghĩa về sức khỏe và sự bền vững. Ảnh: Baidu

Nhưng ít ai biết rằng, ngoài yếu tố thẩm mỹ, loại cây này còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực: tượng trưng cho sức khỏe, sự bền bỉ và tuổi thọ.

Đặc biệt, trầu bà lá xẻ có khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà, rất phù hợp với không gian kín như chung cư.

Cây ưa ẩm, chịu bóng tốt, cần tránh ánh nắng trực tiếp, tưới nước đều và lau lá thường xuyên để giữ độ bóng tự nhiên.