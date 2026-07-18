Ca sĩ Hồ Lệ Thu sở hữu 3 căn nhà lần lượt ở bang California, Georgia và Florida, Mỹ.

Nhà vườn phong cách thiền ở California

Hồ Lệ Thu dành phần lớn thời gian sống trong nhà ở Quận Cam, Nam California. Ngôi nhà 2 lầu nằm trên diện tích đất khoảng 1.000m2.

Nhà Hồ Lệ Thu ở California. Ảnh: NVCC

Lầu 1 và 2 đậm chất thiền với sàn gỗ, nội thất gỗ, tông màu ấm chủ đạo cùng nhiều tranh, tượng Phật. Chị dành tầng trên cùng làm thiền thất - nơi hằng ngày tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền nuôi dưỡng thân tâm.

Điểm riêng trong không gian sống của Hồ Lệ Thu là luôn tràn ngập hoa từ trong nhà đến ngoài vườn. Chị thích hoa, cây cối nên khắp nhà luôn phải có hoa tươi theo mùa.

Vườn nhà ở California của Hồ Lệ Thu rộng khoảng 300m2, theo phong cách Zen - phong cách vườn thiền của Nhật Bản. Chị tự tay trồng các loại cây, hoa như: kim quất, mai vàng, cẩm chướng đỏ, trúc...

Vườn phong cách Zen thường là nơi Hồ Lệ Thu ngắm hoàng hôn. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, khu vườn còn có một số gốc mận thuộc giống Ấn Độ, mỗi mùa cho 30-50kg trái. Sau khi thu hoạch, Hồ Lệ Thu giữ lại một ít để ăn, còn lại chia thành từng túi to mang đi biếu.

Giống mận này cho trái có màu đỏ đậm, vị ngọt và giòn; ngoài ăn tươi còn có thể làm mứt, ngâm rượu hoặc làm sinh tố. Mấy gốc mận này nổi tiếng đến mức khiến Hồ Lệ Thu được người quen gọi bằng biệt danh "cô Mận".

"Tôi thích chăm sóc nhà cửa, vườn tược để mỗi khi đi làm về lại được thoải mái, hạnh phúc trong không gian riêng. Nhà là nơi quan trọng để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng sau những chuyến bay xa mệt mỏi. Vì vậy, tôi muốn nó phải đẹp và đầy sinh khí", Hồ Lệ Thu nói với VietNamNet.

Hồ Lệ Thu thu hoạch cây trái tại nhà. Ảnh: FBNV

Chị nhấn mạnh chưa từng có ý định thay đổi không gian sống. Sau này, lúc già yếu và không còn đủ sức tự chăm sóc vườn, nữ ca sĩ mới tính cách khác.

Những bất động sản giá trị khác

Hai căn nhà còn lại ở thành phố Atlanta, bang Georgia và bang Florida.

Trong đó, nhà ở Atlanta thường là nơi Hồ Lệ Thu tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân mỗi khi về thăm nơi này. Vì là không gian riêng tư, nữ ca sĩ ít khi chia sẻ về nhà này.

Nhà ở Atlanta thường là nơi Hồ Lệ Thu vui vầy bên bạn bè. Ảnh: FBNV

Hồ Lệ Thu mua căn nhà thứ 3 gần cảng Charlotte, bang Florida hồi năm 2024 với giá 310.000 USD (hơn 7 tỷ đồng lúc đó). Nhà này nằm trên diện tích đất gần 1.000m2 với thiết kế 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và sân vườn rộng.

Để không nặng áp lực tài chính, Hồ Lệ Thu không mua "đứt" căn nhà mà trả trước 20%, phần còn lại vay ngân hàng. Sau đó, chị ủy quyền cho một công ty quản lý hoạt động cho thuê nhà chuyên nghiệp, hằng tháng ung dung lấy tiền cho thuê nhà trả lãi vay ngân hàng, sau khi cấn trừ các chi phí vẫn dư một ít.

Với diện tích rộng, phong cách hiện đại và vị trí đẹp, Hồ Lệ Thu dễ dàng cho thuê nhà kiếm thêm lợi tức mỗi tháng. Ảnh: FBNV

Ngoài 3 căn nhà ở Mỹ, Hồ Lệ Thu còn sở hữu căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp ở TPHCM, Việt Nam và một số bất động sản khác.

Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị sống độc thân và ý thức rõ hào quang của nghề luôn có giới hạn cũng như quy luật đào thải khắc nghiệt của thị trường. Vì vậy, nữ ca sĩ đầu tư vào bất động sản như một trong những cách bảo đảm hậu vận.

Vườn của Hồ Lệ Thu ở California, Mỹ

Mi Lê