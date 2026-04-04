Người đàn bà đẹp và lựa chọn sống một mình

Nhắc đến NSND Minh Châu, khán giả nhiều thế hệ không thể quên hình ảnh Nguyệt trong Cô gái trên sông - vai diễn đã đưa tên tuổi bà lên hàng biểu tượng của điện ảnh Việt. Ánh mắt sâu, vẻ đẹp mong manh nhưng đầy nội lực của nhân vật đã khiến Minh Châu trở thành người đàn bà đẹp đặc biệt của màn ảnh.

Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục ghi dấu ấn qua những bộ phim như Người đàn bà nghịch cát hay Bí thư tỉnh ủy - nơi Minh Châu thể hiện những thân phận phụ nữ nhiều giằng xé, giàu chiều sâu tâm lý. Mỗi vai diễn của Minh Châu đều mang lại cảm giác chân thực như thể đang sống cùng nhân vật chứ không đơn thuần là hóa thân.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Minh Châu không chỉ được ca ngợi bởi tài năng mà còn bởi nhan sắc thanh tú. Thế nhưng cuộc đời riêng của bà lại không trọn vẹn. Những đổ vỡ hôn nhân khiến bà sớm quen với việc sống một mình.

Giờ đây, khi đã bước vào tuổi 70, Minh Châu vẫn một mình lẻ bóng, chỉ nhận lời tham gia những dự án thực sự phù hợp. Không gian sống của NSND Minh Châu giản dị, đôi khi chỉ có thú cưng làm bạn. Con gái duy nhất sống ở nước ngoài, nhưng phần lớn thời gian bà vẫn chọn ở lại Hà Nội, nơi gắn bó với cả thanh xuân và ký ức nghề nghiệp.

"Táo bà" của truyền hình và khu vườn 20.000m² của sự tĩnh lặng

Khác với vẻ đẹp điện ảnh của Minh Châu, NSND Minh Hằng lại ghi dấu ấn đậm nét trên sân khấu và truyền hình. Với khán giả đại chúng, chị quen thuộc qua hình ảnh "Táo bà" trong Gặp nhau cuối năm.

Song song với đó, Minh Hằng cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Người Hà Nội, Trở về giữa yêu thương hay Đấu trí.

Suốt nhiều năm, Minh Hằng là gương mặt quen thuộc của sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ, nơi chị cống hiến phần lớn sự nghiệp. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống riêng của chị lại nhiều biến động.

Hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, không con cái, NSND Minh Hằng dần thu mình lại. Ở tuổi ngoài 60, chị chọn sống trong một khu nhà vườn rộng lớn ở ngoại thành Hà Nội. Không gian ấy trở thành nơi trú ẩn bình yên, nơi chị trồng cây, chăm sóc thú cưng và tận hưởng sự tĩnh lặng.

Có người gọi chị là "NSND cô đơn nhất làng hài", nhưng nếu chứng kiến cuộc sống hiện tại của Minh Hằng, đó không phải là cuộc sống quá buồn bã. Chị vẫn giữ được sự lạc quan, thậm chí hài hước chỉ là không chạy theo sự náo nhiệt, cũng không cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những mối quan hệ mới.

Minh tinh huyền thoại và đời sống kín tiếng

NSND Trà Giang thuộc thế hệ vàng của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà là một trong những minh tinh đầu tiên, biểu tượng nhan sắc và tài năng từ những năm 1960-1980. Thời kỳ đó, hình ảnh của Trà Giang gắn liền với những bộ phim mang đậm dấu ấn lịch sử, nơi bà thể hiện vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa kiên cường của người phụ nữ Việt Nam mà tiêu biểu trong số này là Chị Tư Hậu.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, bà còn được bạn bè quốc tế biết đến, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đầu. Danh hiệu NSND đến với bà như một sự ghi nhận xứng đáng cho cả một sự nghiệp.

NSND Trà Giang từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với cố Giáo sư, Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc (qua đời năm 1999). Hai người có một cô con gái duy nhất là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Bích Trà, hiện định cư và hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài.

Ở tuổi ngoài 80, Trà Giang gần như rút lui hoàn toàn khỏi đời sống công chúng. Bà hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, lựa chọn một cuộc sống kín đáo, tĩnh lặng và dành thời gian cho hội họa.

NSND Trà Giang xuất hiện trong triển lãm gần đây: