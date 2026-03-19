NSND Trà Giang tham dự một sự kiện hội họa tại TPHCM sau thời gian dài tĩnh dưỡng sức khỏe. Tuổi 84, vừa trải qua cơn bạo bệnh bà trông gầy hơn nhưng tinh thần, sự lạc quan hiện rõ trên gương mặt.

NSND Trà Giang trải lòng với VietNamNet về tâm tư và khoảng lặng cuộc sống của người nghệ sĩ tuổi xế chiều.

Rơi nước mắt khi nhớ về những 'người cũ'

Dù không đóng phim hơn 30 năm, NSND Trà Giang chưa bao giờ rời bỏ màn ảnh vì trái tim, tâm hồn lúc nào cũng hướng về nó.

Rời nghiệp diễn, Trà Giang giữ ngọn lửa đam mê nghệ thuật. Nhiều năm qua, bà vẫn thường tham gia các lễ trao giải điện ảnh, liên hoan phim. Bà xem đây là dịp kết nối đồng nghiệp, thế hệ đàn em, đồng thời "cho đỡ nhớ nghề”.

Bà hay khuyên các diễn viên vào nghề nên đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật để tìm tòi, khám phá. "Với điện ảnh, chân thật là điều kiện số một. Thời nào cũng cần điều kiện đó", nghệ sĩ nói.

Với Trà Giang, điện ảnh mỗi thời có cái khó riêng. Thời của bà khó khăn mọi bề, còn bây giờ đủ đầy lại đặt ra những đòi hỏi cao về chất lượng, thẩm mỹ tác phẩm. Bà đánh giá cao 2 vai trò tiến bộ nhất thời gian qua là quay phim và diễn viên.

Giải nghệ từ năm 1989, nữ nghệ sĩ luôn khắc ghi ký ức về thời vàng son. Thỉnh thoảng, Trà Giang hồi tưởng về năm tháng đi làm phim, dẫu cơ cực nhưng hạnh phúc và vinh quang.

Trong ký ức lúc nhớ lúc quên của nữ nghệ sĩ 84 tuổi, Trà Giang hay nghĩ về những người đồng nghiệp một thời cùng mình lăn lộn trên phim trường như: NSND Lâm Tới, NSND Thế Anh, đạo diễn Hải Ninh… Họ giờ đã là người thiên cổ, để lại khoảng trống bất tận trong lòng Trà Giang. Hình ảnh quá khứ hiện lên đôi lúc khiến bà rơi nước mắt.

Bà thầm cảm ơn ông Trời vì sau khi dừng lại điện ảnh đã cho bản thân cơ hội đến với nghề vẽ. Nó đến vào đúng giai đoạn bà chênh vênh, lạc lõng vì sự đổi thay của nghề nghiệp và biến cố cuộc sống.

Từ suy nghĩ ban đầu dạo chơi, giờ đây bà đã có hàng trăm bức vẽ đủ thể loại, lấy cảm hứng từ phụ nữ, phim ảnh, vùng đất bà đã đi qua. Trà Giang không dám nhận là họa sĩ, chỉ xem mình là diễn viên vẽ. Dù vậy, đến nay bà có nhiều thành tích đáng tự hào qua 10 cuộc triển lãm nhóm, 5 cuộc triển lãm cá nhân.

Trà Giang thích vẽ, thậm chí trong giấc mơ vẫn thấy màu sắc, khung hình, hệt như khi còn đóng phim.

Nếu trước đây bà dành tình yêu, đam mê và nỗ lực thế nào với điện ảnh giờ đây tìm niềm vui và sự say mê trong vẽ.

Vượt bạo bệnh, biết ơn còn được sống

Điều ao ước nhất lúc này của NSND Trà Giang là sức khỏe. Bà tự hào vì so với nhiều người bằng tuổi mình còn minh mẫn và vận động khá tốt.

Nghệ sĩ vừa trải qua cơn bệnh “thập tử nhất sinh”. Đầu năm 2024, bà được bác sĩ chẩn đoán có viên sỏi to ở ống mật. Do nội soi không gắp ra được nên Trà Giang được chỉ định phải dưỡng bệnh, uống thuốc. Tuy nhiên, bệnh bất ngờ trở nặng khiến bà phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bà nằm viện một tháng trong tình trạng được chăm sóc đặc biệt. Con gái bà - nghệ sĩ piano Bích Trà bay về Việt Nam túc trực chăm mẹ.

“May mắn tôi được các bác sĩ ở Bệnh viện Thống Nhất cứu chữa tận tình. Giờ tôi ổn hơn, cảm giác như từ ‘cửa tử’ trở về và biết ơn vì còn được sống”, Trà Giang kể. Hiện mỗi tháng bà đều đến bệnh viện thăm khám định kỳ và nhận thuốc.

Vì sức khỏe yếu đi, Trà Giang dành thời gian nghỉ ngơi, vẽ ít hơn. Nghệ sĩ quan niệm tinh thần tốt hay xấu đều do mình, bà không muốn rơi vào trạng thái ù lì chậm chạp.

NSND Trà Giang hiện sống trong căn hộ chung cư gần trung tâm. Khu vực quanh bà sống thoáng đãng, có con sông Sài Gòn chảy quanh.

Mỗi sáng, bà dậy sớm tập thể dục, vừa ngắm nhìn bình minh, sự tươi mới của cây cỏ giúp tinh thần được thảnh thơi, vừa có thêm cảm hứng hội họa.

Từ khi chồng mất, Trà Giang sống một mình nhưng sau biến cố sức khỏe, bà nhờ người cháu sống chung để kề cận sớm hôm.

Nghệ sĩ có nhóm bạn cuối tuần tụ họp ăn uống, vui chơi. Họ thương quý nên chăm bà như người chị trong gia đình. Mỗi người hay nấu vài món ăn bỏ sẵn vào hộp, bà mang về trữ tủ lạnh, hâm nóng lại khi ăn. Do lớn tuổi, Trà Giang chỉ ăn các món đơn giản như: cá nướng, rau luộc, khoai bắp hấp… và hạn chế tối đa đồ chiên xào dầu mỡ.

Niềm hạnh phúc giản dị cuối đời

Năm qua, đất nước trải qua các đại lễ lớn như A50, A80. Với một người đã đi qua bom đạn chiến tranh đến khi hòa bình lặp lại như Trà Giang, khoảnh khắc ấy để lại nỗi xúc động sâu sắc trong bà.

Những ngày duyệt binh và diễu binh, Trà Giang đều dõi theo qua mạng xã hội, tivi. Bà tếu táo chỉ mong trẻ lại vài chục tuổi để có thể hòa vào dòng người xuống đường vẫy cờ hoa, hưởng ứng không khí "vui như Tết".

“Ai đã từng chứng kiến chiến tranh mới thấu hết giá trị hòa bình. Tôi trông đợi đại lễ A100 nhưng không biết liệu còn sống tới ngày đó hay không. Nếu có, chắc hẳn tôi là bà già hạnh phúc nhất”, Trà Giang trăn trở.

Trà Giang nhận mình là người may mắn. Từ khi còn bé được cha mẹ chăm nom, định hướng theo nghệ thuật. Khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp, bà nhận tình cảm đẹp và chân tình từ các thế hệ công chúng.

Mỗi khi ra ngoài, Trà Giang có thói quen đeo kính đen, khẩu trang che kín mặt. Có người vẫn nhận ra bà, chạy đến ôm và xin chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Với Trà Giang, đó là niềm hạnh phúc lớn, vừa là hành trang bà muốn mang theo đến ngày cuối đời.

Tổng kết cuộc đời hơn 80 năm, Trà Giang dùng 2 từ “mãn nguyện”. Vì nhìn đời, nhìn người qua con mắt lạc quan, nghệ sĩ tự thấy cuộc đời lúc này bình lặng, hạnh phúc.

Vượt bạo bệnh, điều Trà Giang quý giá nhất lúc này là sức khỏe. Bà suy nghĩ tích cực, tìm niềm vui trong từng khoảnh khắc đời thường. Nghệ sĩ càng không lo nghĩ chuyện một ngày nằm xuống sẽ thế nào. Với bà, cuộc sống lúc này là đếm ngược nên cứ lo trọn cho hôm nay, không nghĩ chuyện tương lai.

“Cuộc đời mỗi người có số phận riêng, không được chọn lựa. Ta cứ tích cực, tự tạo niềm vui, hạnh phúc từ điều bình dị”, nghệ sĩ chiêm nghiệm.

